"Accentuer la lutte contre le narco"

PAPEETE, le 16 novembre 2017-

Le Général de brigade Christophe Boyer, commandement de la Gendarmerie maritime, est actuellement sur le fenua pour une dizaine de jours dans le cadre de sa visite d'inspection. Il revient pour Tahiti infos sur les différentes missions de la Gendarmerie maritime à bord du patrouilleur, le Jasmin.



En quoi consiste votre visite actuellement ?



" Je suis le commandement de la Gendarmerie maritime et à ce titre je me déplace dans toutes les unités maritimes de métropole et d'outremer où la Gendarmerie maritime est implantée. Le but de ma visite consiste principalement à faire le point sur nos moyens engagés, à donner les grandes orientations et à rencontrer les autorités d'emploi afin de voir si tout se déroule bien en terme d'emploi de la Gendarmerie maritime. Enfin, le volet ressources humaines (RH) occupe une grande partie de ma mission."



Quel est le rôle de la Gendarmerie maritime en Polynésie?

"La Gendarmerie maritime est constituée de gendarmes mis pour emploi à la Marine nationale. En tout, 1100 gendarmes maritimes sont déployés en métropole et en outremer, auxquels il faut ajouter la présence quotidienne de 50 réservistes sur un effectif total de 300 réservistes. Notre rôle est d'effectuer les missions d'actions en mer de l'Etat à la demande de la Marine. Par ailleurs en tant que gendarmes, nous exerçons également des actions de police judiciaire."