ATN compte sur le numérique pour prendre de l'altitude

PAPEETE, le 19 septembre 2017 -Créée en 1996, la compagnie aérienne Air Tahiti Nui n'est rentable que depuis 2012. De nouveaux investissements étaient urgents, et ils ont été lancés il y a deux ans, avec une grande stratégie de modernisation pour arriver à la pointe de l'industrie.D'abord, la flotte – les cinq Airbus 340 actuels vont être remplacés par quatre Boeing 787-9, moins consommateurs de carburant et entièrement connectés, avec le wifi à bord (sans internet pour l'instant). Les premières livraisons auront lieu en octobre prochain, pour coïncider avec l'anniversaire des 20 ans du premier vol de la compagnie. Un changement de flotte qui s'accompagne d'un nouvel instrument financier (deux avions sont acquis en location-vente) et surtout d'une remontée en gamme de l'expérience passager, avec plus de confort et de meilleurs divertissements à bord.Mais ce n'est qu'un début, comme l'explique la direction d'ATN au magazine français spécialisé dans la transformation numérique des entreprises, L'Usine Digitale. Dans un article publié le 4 septembre, Laurent Husson, le directeur informatique de la compagnie, explique que son entreprise a décidé de s'inspirer des grandes compagnies internationales, mais sans faire un copier-coller de leurs solutions, l'entreprise restant de petite taille face à ces géants.explique-t-il.À commencer par le numérique. L'entreprise a décidé d'embrasser le 21ème siècle et déploie en ce moment même ses services web : réservation en ligne, utilisation de ses points de fidélité (miles) sur le site, choix des repas, achat de bagages supplémentaires, choix des sièges… Toute une gamme de services qui vont également être disponibles sur l'application pour tablettes et smartphones qui sera bientôt dévoilée. Pour trouver de nouvelles solutions, ATN a également été la première entreprise polynésienne à organiser un Hackathon avec la communauté de développeurs locale en mars dernier…Laurent Husson explique aussi que les clients pourront synchroniser leurs propres smartphones avec les appareils de divertissement à bord pour les transformer en télécommandes et accéder à des contenus sur leurs propres écrans. ATN réalise également 5 films en 3D et en 360 degrés qui pourront assurer la promotion de la destination en réalité virtuelle, dans les salons, en ligne ou avec ses partenaires.Le numérique va également l'aider à recruter des clients. Par exemple dans le cadre des projets de "smart island", une application touristique est en cours d'élaboration avec Tahiti Tourisme :Jessy Salmon, le responsable marketing d'ATN, explique à L'Usine Nouvelle commentC'est pourquoi la société mise autant sur les réseaux sociaux : elle compte plus de 270 000 fans sur Facebook et plus de 22 000 followers sur Instagram.Et dans sa gestion l'entreprise passe également au numérique, entre des progiciels de gestion ou des logiciels de relation client, ou encore des "chat bots" (robots de discussion) pour le marketing sur les réseaux sociaux… Même la gestion technique peut bénéficier des nouvelles technologies. Les capteurs dans l'avions vont ainsi être reliés aux systèmes de maintenance au sol en temps réel. Les pilotes, les chefs de cabine et les mécaniciens seront équipés de tablettesexplique Laurent Husson.Une forte augmentation de la productivité est à prévoir, donc :et les techniciens sauront quelles opérations de maintenance sont à réaliser avant même l'arrivée de l'avion s'enthousiasme le responsable informatique.