AS Tefana : le calendrier solidaire des footballeurs

FAA'A, le 28 décembre 2016. L’As Tefana a sorti son calendrier 2017. Les champions en titre, et leaders actuels du championnat de football, ont fait tomber le maillot pour le plus grand plaisir de leurs fans. Il est disponible à la vente au prix de 1 500 fcfp dans les magasins Carrefour, Champion et Easy Market de Faa’a. Le club reversera une partie des bénéfices à la Croix rouge de Faa’a pour les familles dans le besoin.



Mercredi, à l’épicerie solidaire de Puurai, Thomas Flohr, vice-président du club de Tefana, a présenté l’objectif de ce projet de vente de calendrier : récolter des fonds pour le club, tout en pensant aux familles de la commune dans le besoin en cette période de fête. «C’est une première pour le club, et je voulais féliciter l’ensemble des joueurs qui ont adhéré et soutenu le projet, pour obtenir ce beau calendrier !»