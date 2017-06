À quoi servent les élections législatives ?

Un mois après l'élection présidentielle, les électeurs Polynésiens voteront lors des élections législatives, le 3 juin pour le premier tour et le 17 juin pour le second tour. Ils éliront trois députés, un pour chaque circonscription.



Quel est le rôle d’un député ?

En France, les députés sont élus par le peuple au suffrage universel direct un mandat de cinq ans. Ils siègent à l’Assemblée nationale à Paris, représentent la Nation et participent à l’exercice de la souveraineté nationale. Ils votent les lois et contrôlent l’action du Gouvernement. Chaque député est élu dans une circonscription. Pour être élu, il doit recueillir la majorité absolue des voix (plus de la moitié des voix) au premier tour ou la majorité relative (le plus grand nombre de voix) au second tour.



Combien y a-t-il de députés ?

Il y a 577 députés, un par circonscription. La Polynésie française contre trois circonscriptions. Les électeurs polynésiens doivent donc élire trois députés.



Quel est le découpage de ces circonscriptions en Polynésie ?

Les circonscriptions sont définies par le Code électoral dans chaque département et en fonction de l'importance de la population.

La première circonscription comprend les communes de Anaa, Arue, Arutua, Fakarava, Fangatau, Fatu Hiva, Gambier, Hao, Hikueru, Hiva Oa, Makemo, Manihi, Moorea-Maiao, Napuka, Nuku Hiva, Nukutavake, Papeete, Pirae, Pukapuka, Rangiroa, Reao, Tahuata, Takaroa, Tatakoto, Tureia, Ua Huka et Ua Pou.

Le deuxième circonscription compte les communes de Hitia’a o te Ra, Mahina, Paea, Papara, Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Teva i Uta et Tubuai.

Enfin, la troisième circonscription est composée de Bora Bora, Faa’a, Huahine, Maupiti, Punaauia, Taha’a, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa.



Quelles conditions faut-il remplir pour pouvoir déposer sa candidature ?

Tout citoyen, âgé de plus de 18 ans révolus et n'étant pas sous le coup d'une incapacité électorale ou inéligible peut se présenter. Les candidats n’ont pas l’obligation d’être inscrits sur les listes électorales d’une des communes de la circonscription dans laquelle ils se présentent.



Quelle est la différence entre inéligibilité et incompatibilité ?

L’inéligibilité empêche l’acte de candidature. L’incompatibilité n’empêche pas d’être candidat à l’élection mais impose un choix en cas de victoire. En effet, la loi de non cumul des mandats interdit le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. Elle entrera en vigueur le 1er juillet 2017 pour les députés. Ainsi, à compter de cette date, un député ne pourra plus cumuler son mandat avec les fonctions de maire, de maire délégué, d’adjoint au maire ou encore de président et de vice-président de la Polynésie française.



Pourquoi ne vote-t-on pas en même temps en Polynésie et en France métropolitaine ?

Alors que les électeurs polynésiens voteront les samedis 3 et 17 juin, les électeurs métropolitains voteront les dimanches 11 et 18 juin. L'éloignement géographique et l'étendue du territoire polynésien sont les raisons pour lesquelles il y a deux semaines d'intervalle entre les deux tours au lieu d'une en métropole. En effet, faire campagne en Polynésie, peu importe la circonscription, signifie visiter de nombreuses îles et archipels… Les distances sont longues, ce délai spécifique à la Polynésie permet aux candidats de prendre plusieurs jours pour faire campagne comme il se doit. C'est aussi le temps nécessaire pour convoyer tout le matériel électoral dans les îles.



Une fois élu, un député est-il un citoyen lambda ?

Non, un député bénéficie d'un statut spécifique et de l'immunité parlementaire. Les députés ont également des interdictions particulières, ils ne peuvent pas être décorés. Par ailleurs, ils sont dans l'obligation de déclarer leur patrimoine dans les deux mois suivant leur élection et doivent fournir une déclaration d'intérêt et d'activités.