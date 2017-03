A la Une de Tahiti Pacifique

Le nouveau Tahiti Pacifique sort ce vendredi dans vos points de vente habituels. Voici le sommaire





Dossier - Le lotissement Miri n’en finit plus de faire parler de lui ces derniers temps alors que se profilent, à la fin du mois, un nouveau passage devant la cour d’appel, puis un rendu de la Cour de cassation d’ici quelques mois. Entre la famille Pomare, déboutée, et le promoteur dans l’incapacité de prouver la valeur de ses titres de propriété, les acquéreurs de terrains ne savent plus à quel saint se vouer alors que la justice tarde à trancher. Être ou ne pas être propriétaire, c’est la question que se posent les 800 acquéreurs plus que jamais inquiets.



Dossier - Alors que la Nouvelle-Calédonie innove dans la lutte contre les moustiques susceptibles de transmettre dengue, chikungunya et autres Zika, force est de constater que la Polynésie française se montre très attentiste, par manque de moyens. L’Institut Louis-Malardé (ILM) songe à une unité industrielle de production de moustiques modifiés à Tahiti, mais rien ne pourrait être prêt avant au moins deux ans, alors que la société américaine Oxitec propose un moyen de lutte immédiatement opérationnel.



Technologie – Si, dans le domaine du public, le haut débit, voire le très haut débit, a du mal à se déployer, l’opérateur privé Vodafone va être le premier à dévoiler son jeu sur le déploiement de la 4G, le réseau Internet mobile de dernière génération. L'opérateur a annoncé que toute la grande agglomération de Papeete sera couverte en 4G d'ici novembre, et que le reste de Tahiti suivra en 2018.



Culture – Les femmes sont à l’honneur. La journée internationale qui leur a été consacrée le 8 mars a permis de rappeler que leur place dans ce monde ne coule pas toujours de source. Brimées, violentées dans certaines parties du monde, elles subissent aussi d’autres formes de violences dans les sociétés occidentales. Nous avons décidé de les mettre en lumière en rencontrant l’auteur Solenn Denis qui a écrit « Sandre » et en portant notre regard sur certains événements organisés en leur honneur.