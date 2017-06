À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi, la fermeture du musée Gauguin

Votre magazine Tahiti Pacifique sort vendredi dans les kiosques, au sommaire:



Dossier – Inauguré le 15 juin 1965, le musée Gauguin de Papeari a vécu. Après des débuts fastueux qui ont vu le Général de Gaulle lui rendre visite tout comme le président italien Guiseppe Saragat et 35 000 visiteurs annuels jusqu’en 1998, le délabrement et par conséquent la fuite des visiteurs ont fait place. Placé sous la tutelle de l’Établissement de gestion et d’aménagement de Teva (ÉGAT), une coquille vide hormis pour quelques amis de politiciens, le musée a été fermé provisoirement en 2013 en attendant des rénovations qui ne viendront finalement pas. Le musée dans sa forme actuelle est définitivement mort, on évoque désormais un site naturel culturel et récréatif baptisé « Sur les pas de Gauguin ».



Société – Bien que privé, le terrain de la cocoteraie de Temae à Moorea a toujours été accessible aux nombreux baigneurs de l’île et de Tahiti. La mise en vente de cette parcelle soulève des inquiétudes quant à l’accessibilité à la plage publique, l’une des deux seules de l’île. Une pétition en ligne a été lancée par des riverains.



Culture – La participation de 140 danseurs et musiciens de Tahiti à une série de shows à Dubaï, qui avait mis en émoi la communauté culturelle, est aujourd’hui annulée. Derrière la version officielle liée aux problèmes politiques que connaît actuellement le Qatar, s’en cachent d’autres comme le manque d’anticipation de la demande de visas et, plus grave encore, le dépistage de drogues qui en aurait effrayé plus d’un.