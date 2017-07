À la Une de Tahiti Pacifique, jeudi 13 juillet

Votre magazine Tahiti Pacifique sort demain, jeudi 13 juillet, dans les kiosques. Au sommaire :



Portrait – Maiana Bambridge est la digne héritière d’une famille qui œuvre à Tahiti depuis trois générations dans l’action sociale et dans la politique. Au cours de sa carrière, elle a cumulé les responsabilités dans ces deux domaines, tout en préservant sa vie de famille. Encore très active aujourd’hui, elle mène ses combats pour la santé et la solidarité.



Économie – Mais que devient la taxe de séjour versée aux communes par les touristes via l’h ôtellerie ? Nous avons contacté six des sept communes qui en bénéficient le plus. Papeete, Faa’a et Arue ont livré l’affectation de ces ressources ce qu’ont refusé de faire Bora Bora, Moorea et Punaauia.



Culture – Créé par Hinatea Colombani, le premier centre culturel et artistique de Tahiti a vu le jour en janvier 2016. Situé à Papara, 'Arioi propose, hormis des cours de 'ori tahiti avec son école Matehaunui, de multiples ateliers de transmission de savoirs traditionnels aux 150 élèves inscrits. Le concept "The 'Arioi experience", une plateforme e-learning pour la culture mā'ohi, vient en outre d'être sélectionné par PRISM, l'incubateur de projets et start-up polynésiens de la CCISM.