À la Une de Tahiti Pacifique ce vendredi

Dossier - Les addictions touchent toutes les couches de la société et l’ensemble du monde professionnel. Si la drogue défraye de temps en temps la chronique, c’est bien l’alcool qui impacte de manière plus répandue et surtout plus visible les entreprises locales. De quels moyens disposent-elles pour lutter contre ce fléau sur le lieu de travail ? Auprès de qui peuvent-elles trouver des réponses ? Force est de reconnaître que les patrons, malgré une prise de conscience récente, restent le plus souvent désarmés.



Autre dossier - Le sucre a été érigé comme ennemi sanitaire n°1 sur le territoire. En fin d’année dernière des mesures fiscales ont été annoncées par le gouvernement pour tenter de limiter sa consommation et son image auprès d’une population qui souffre de graves problèmes d’obésité. Si les mesures prises étaient louables, elles se heurtent aujourd’hui à la réalité du terrain tant économique que social et surtout à l’ampleur des produits à sanctionner qui avait été mal anticipée.



Archives - En février 1997, la Taxe sur la valeur ajoutée faisait son apparition en Polynésie française. Si aujourd’hui elle fait partie du quotidien, elle n’a pas manqué de susciter de la grogne chez les petits commerçants. Le témoignage du patron du « Broadway » recueilli par Alex du Prel en atteste.



Culture – Le Festival international du film documentaire océanien, dont le thème de l'identité est au cœur de cette quatorzième édition, s’installera à la Maison de la culture du 4 au 12 février. Projections, rencontres, conférences et ateliers avec des professionnels de l'audiovisuel animeront le village pendant neuf jours.