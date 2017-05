A date : une rencontre musicale et humaine sur scène ce samedi

PAPEETE, le 2 mai 2017 - Le duo d'artistes King's Queer s'est épris du fenua il y a trois ans. Il a aimé le pays et les gens. Il a aimé la culture, l'histoire, la musique. Il a vécu un coup de foudre amical avec Taloo et Mato. Il a promis de revenir. Et le voilà, près à monter sur scène. Avec Taloo et Mato, ils ont donné naissance au groupe A date à découvrir samedi.



À la question qui est King's Queer? " King's Queer est amours et révoltes ", résument Laet et Grib, ses fondateurs. King's Queer est un duo d'artistes qui, sur scène, propose de la musique post punk. Baignant depuis toujours dans le mouvement littéraire, le graphisme, la peinture, le duo ajoute une touche visuelle à ses spectacles. Il créé un univers, un monde éphémère qui parlent aux sens, avec un "s".



" Pour nous c'est important de donner plus que de la musique ", indiquent Laet et Grib qui ajoute : " On est deux sur scène mais au cours de nos spectacles on est des dizaines. Tout le public est avec nous. Le public c'est le troisième Kinq's Queer. Il y a une véritable interaction, quelque chose de spécial se dégage ", assure le duo qui " appelle à la fête ".



L'homme est un être qui pense



En ces temps de troubles et de doutes, alors que le monde consomme, de la musique, de la drogue, de la drague, King's Queer invite les spectateurs " à penser, à danser sur les ruines du vieux monde. On nous dicte partout et tout le temps ce qu'on doit faire. Nous on rappelle que l'homme est un être qui pense, un être qui a un libre arbitre ".



Né en 2008, le duo n'aurait dû se produire qu'une seule fois à l'occasion d'un événement artistique contemporain. " Cela devait être une performance unique. " Le succès a frappé à la porte des artistes. King's Queer a été invité à se produire à nouveau quelques semaines plus tard. Puis, d'autres rendez-vous ont été donnés au duo, régulièrement.



Aujourd'hui, Laet et Grib font 150 dates par an, un peu partout en Europe. Treize pays ont succombé à leurs charmes. Ils sont soutenus et encouragés par de grands noms du milieu. Pierre Terrasson par exemple, le photographe musical qui a immortalisé la scène rock des années 80 et 90, qui est le photographe exclusif de Vanessa Paradis, Elsa, Jil Caplan…, qui a suivi Téléphone, Indochine, les Rita Mitsouko, Gainsbourg mais aussi The Cure, Joe Cocker, U2… est à leurs côtés. Fort de cette reconnaissance, le duo avance, sans concession ni compromis, souvent sur ses propres fonds.



Au-delà des apparences



King's Queer est venu en tournée au fenua il y a trois ans. " On est tombé amoureux de la Polynésie. On n'est finalement jamais vraiment rentrés chez nous. On est bien retournés en métropole mais avec l'idée de revenir et de construire quelque chose ici. " Le duo s'est fixé comme mission de tisser des liens entre la Polynésie et l'Europe pour que les deux bouts du monde se (re)découvrent. " En Europe, quand on parle de Tahiti, on nous montre Bora, la carte postale ." King's Queer va au-delà des apparences.



Lors de leur passage en 2014, Laet et Grib ont rencontré Taloo et Mato pendant une soirée Slam des cocotiers. Le courant est passé. Une histoire a commencé. Les quatre artistes se sont entendus pour monter un groupe, composer, imaginer, chanter et mettre en scène des morceaux nés de leur union. Ils ont donné naissance à A date. Un ovni musical et sonore, un mélange de deux cultures, une " grosse claque " pour King's Queer et probablement pour les spectateurs qui assisteront à leurs représentations.



A date va tourner à Tahiti ce mois de mai. En octobre et novembre, il sera sur les routes d'Europe, la France, la Suisse, la Belgique, la Hollande, l'Écosse et la Grèce. L'art, comme les amours et les révoltes, n'ont pas de frontières.