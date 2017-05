A Singapour, un distributeur automatique de voitures de luxe

Singapour, Singapour | AFP | vendredi 18/05/2017 - A Singapour, où chaque mètre carré est compté, un vendeur de voitures de luxe d'occasion a trouvé la parade: les proposer dans un distributeur automatique.

Comme s'il achetait une canette de soda ou une barre chocolatée, le client peut voir la marchandise avant de choisir en appuyant sur un bouton, avant que le véhicule élu ne lui soit apporté.

Les voitures sont empilées dans quatre colonnes vitrées de 15 étages, visibles de la rue.

Gary Hong, 45 ans, dit avoir eu l'idée de ce nouveau type de show-room en emmenant son fils de quatre ans acheter une voiturette.

"C'est là que j'ai réalisé que l'arrangement +boîte d'allumettes+ pouvait être une chouette façon d'exposer nos stocks", a-t-il dit à l'AFP.

Confortablement installé dans un canapé, le client peut demander une Ferrari, une Maserati, une Lamborghini ou autre.

Une fois sa sélection faite, un film présente les caractéristiques du véhicule retenu, le temps qu'il soit automatiquement descendu par ascenseur.

M. Hong assure que ses ventes ont augmenté de 30% depuis qu'il a aménagé son nouveau magasin en décembre.

La densité démographique de Singapour est la troisième la plus élevée au monde, après Macao et Monaco, selon la Banque mondiale. M. Hong, lui, est convaincu que son distributeur à 3 millions de dollars singapouriens (1,9 millions d'euros) peut être une solution au manque d'espace.

Son entreprise a 70 à 80 voitures en réserve, un stock qui aurait nécessité un espace cinq fois plus grand si elles avaient été parquées de façon traditionnelle, explique-t-il.

Ce concept n'est pas une nouveauté. Le site américain de vente de voitures en ligne Carvana possède plusieurs distributeurs du genre aux Etats-Unis.