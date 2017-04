A Juno Beach (Normandie) Trudeau fustige les régimes nord-coréen et syrien

Courseulles-sur-Mer, France | AFP | lundi 10/04/2017 - Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, en pèlerinage à Juno Beach, une des plages de Normandie où ont débarqué les soldats canadiens en 1944, a fustigé lundi les régimes nord-coréen et syrien et les dangers qu'ils représentent pour la paix mondiale.



"Nous devons nous souvenir et travailler dur pour empêcher l'ampleur des pertes que nous avons vues au cours du XXe siècle" au cours des deux guerres mondiales, a rappelé le chef du gouvernement canadien qui avait commémoré la veille le centenaire de la bataille de Vimy (nord de la France), au cours de laquelle s'étaient illustrés les soldats canadiens lors du premier conflit mondial.



M. Trudeau était interrogé en plein air face à Juno Beach, où il s'était promené auparavant en compagnie de son épouse Sophie Gregoire Trudeau et de son fils Xavier, 9 ans.



"Nous devons trouver une solution avec nos alliés car la puissance nucléaire de Corée du Nord a montré un tel niveau d'irresponsabilité", a estimé M. Trudeau.



Le premier ministre canadien était interrogé après l'annonce de la décision américaine d'envoyer le porte-avions USS Carl Vinson et sa flotte vers la péninsule coréenne.



M. Trudeau a aussi estimé que "la communauté internationale devrait faire preuve d'unité, de solidarité et de fermeté" sur le conflit en Syrie.



La Russie et l'Iran qui soutiennent le régime de Bachar al-Assad ont "une part de responsabilité" pour "l'attaque chimique contre des innocents, contre des enfants, la semaine dernière", a-t-il dit.



Interrogé sur le point de savoir si la paix devait se traduire par le départ du président Assad, il a affirmé qu'"il n'y avait aucun doute que quiconque s'est rendu coupable de tels crimes de guerre (...) doit rendre des comptes".



"Nous devons aller rapidement vers la paix et la sécurité en Syrie, sans Bachar al-Assad".



Après avoir rencontré la presse, il devait se rendre sur la tombe de Jean-Robert Gregoire, grand oncle québécois de son épouse, mort au combat en juillet 1944 en Normandie. Le Canada a perdu 45.000 soldats durant la Seconde Guerre mondiale et 67.000 en 1914-1918.



