A Hong Kong, un chez soi pour 71 millions de dollars

Hong Kong, Chine | AFP | mardi 21/11/2017 - On est jamais mieux que chez soi mais à Hong Kong il en coûte souvent plus qu'ailleurs. Un anonyme aux poches profondes s'est offert un appartement pour plus de 71 millions de dollars, un record.



L'acquéreur a déboursé un total de 149,1 millions de dollars pour deux luxueux appartements perchés sur la montagne de plus de 370 mètres carrés chacun.

Le plus petit des deux biens est parti pour 71,1 millions de dollars, établissant un record du mètre carré, selon l'agence Bloomberg.

En novembre, un gratte-ciel avait été vendu pour un montant record de plus de cinq milliards de dollars tandis qu'en juin la métropole avait battu le record mondial de la place de parking la plus chère. Celle-ci avait trouvé preneur pour 664.200 dollars.

Le coût astronomique de l'immobilier à Hong Kong est devenu un sujet politique dans l'ancienne colonie revenue en 1997 dans le giron de la Chine.

Les petites entreprises ferment leurs portes, incapables de faire face au coût du loyer, tandis que de très nombreux habitants ne peuvent louer des appartements décents, sans parler d'acheter un logement.

Près de 20% des sept millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté, selon une étude officielle publiée la semaine dernière.

Les prix se sont envolés ces dernières années, à cause entre autres de l'afflux d'argent injecté par de riches investisseurs venus du continent.

Les opposants au gouvernement l'accusent aussi de marcher main dans la main avec les promoteurs immobiliers.