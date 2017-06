A Florence, un Allemand a développé l'art... du repas à l'oeil

Rome, Italie | AFP | mardi 13/06/2017 - La police de Florence se casse les dents depuis quelques semaines sur un "resquilleur en série" qui a réussi à déjeuner à l'oeil dans de nombreux établissements de qualité de la capitale toscane.

Quand on lui présente l'addition, cet SDF de 38 ans, qui présente bien et parle au moins trois langues, se contente de répondre "Les Italiens paieront, je suis Allemand" et de tourner les talons, rapporte mardi le quotidien Corriere della Sera.

Au Caffè Giacosa, un établissement historique du centre de Florence, il a juste laissé un petit mot: "L'Eglise catholique a payé". Il a affiché la même nonchalance après avoir bu quelques whiskies au Bar Palazzo Vecchio et avalé une entrecôte arrosée de Chianti dans un restaurant prestigieux de la région.

Les policiers l'ont pincé et sermonné plusieurs fois, mais semblent impuissants: pris isolément, aucun de ses méfaits n'est suffisant pour l'enfermer, et d'éventuelles poursuites judiciaires restent incertaines.

En effet, la plus haute cour du pays a annulé l'an dernier la condamnation à de la prison d'un SDF pour avoir volé du fromage et de la charcuterie d'une valeur de 4,07 euros, estimant que le vol de petites quantités de nourriture pour combattre la faim n'était pas un délit.

Reste à savoir si le goût de cet Allemand pour les mets raffinés de la cuisine toscane entrent dans la catégorie des "besoins immédiats et essentiels" évoqués par les juges.