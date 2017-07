A Duras, Albert de Monaco visite le château de ses ancêtres

Duras, France | AFP | mardi 04/07/2017 - Le prince Albert de Monaco s'est rendu mardi, pour la première fois, au château de ses ancêtres dans le village de Duras (Lot-et-Garonne) où vécut au XVIIIe siècle l'une de ses aïeules, Louise-Félicité-Victoire d'Aumont, qui épousa en 1777 le prince de Monaco.

Dans une allocution sur le parvis du château, Albert s'est dit "particulièrement heureux de l'hommage qui est rendu aujourd'hui à cette branche de mes ancêtres". "Soucieux de garder la mémoire de ceux qui m'ont précédé, j'apprécie de me rendre chaque année dans les territoires qui sont liés à mes ancêtres afin d'aller à la rencontre de ses élus et de ses habitants", a ajouté le prince sous un soleil radieux.

Louise-Félicité-Victoire d'Aumont, duchesse de Mazarin, issue de la famille des Durfort-Duras, devint Louise-Félicité de Monaco après avoir épousé le prince de Monaco, futur Honoré IV, le 15 juillet 1777.

"On est heureux et surpris que le prince ait répondu favorablement à l'invitation de la municipalité", s'est réjouie Bernadette Dreux, maire du village (1.300 habitants). "Il nous fait l'honneur de venir dans ce petit coin de France où a vécu son aïeule de la septième génération. C'est à sa famille, les Durfort-Duras, qu'appartenait le château de Duras", a-t-elle ajouté.

Le village, situé aux confins du Lot-et-Garonne, de la Gironde et de la Dordogne, était pavoisé de rouge et de blanc, les couleurs de la principauté de Monaco. Un timbre spécial a été imprimé pour marquer cette visite princière.

Lors de sa visite, Albert a inauguré la salle "Louise-Félicité de Monaco" dans la halle du village datant du XVe siècle. Il a ensuite traversé le village devant plusieurs centaines de badauds, pour se rendre au château, qui appartient désormais à la municipalité.

"Je l'ai connu tout petit lorsqu'il venait avec sa famille dans leur résidence secondaire Avenue Foch à Paris. J'étais concierge dans un immeuble voisin. J'en ai les larmes aux yeux", a témoigné, très émue, Yvette Tallet, une habitante des environs. "C'est une grande émotion, c'est quelque chose de grandiose, c'est du rêve. Depuis une semaine j'en parle à tout le monde", témoigne Paulette Chollet, venue d'un village voisin.

Albert de Monaco poursuivra sa visite mercredi à Bordeaux où il rencontrera le maire Alain Juppé, à l'occasion d'une visite à la Cité du Vin.