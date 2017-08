A Bora Bora la désalinisation de l'eau de mer passe au solaire

Heimata CARLE, l'ingénieur responsable du développement commercial de la Polynésienne des Eaux, nous explique comment fonctionne cette technologie : "Pour le dessalement de l'eau de mer, la technologie la plus adaptée est l'osmose inverse, où de l'eau salée est poussée à très forte pression à travers des membranes qui laissent passer l'eau mais pas le sel ou les impuretés. C'est plus efficace énergétiquement que la distillation, mais ça coûte tout de même très cher. Et en parallèle dans les énergies renouvelables, la production est gratuite, mais le stockage de l'énergie coûte très cher. La solution de Mascara Renewable Water permet à l'osmoseur d'adapter sa demande en énergie à l'ensoleillement. Au lieu de stocker de l'électricité, on stocke de l'eau !"



"IDÉAL POUR LES TUAMOTU"