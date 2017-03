A Bali, sept mois de prison pour quelques grammes de haschisch

Denpasar, Indonésie | AFP | jeudi 09/03/2017 - Un ex-correspondant de guerre britannique a été condamné jeudi à sept mois de prison ferme à Bali pour possession de quelques grammes de haschisch, un délit pour lequel il encourait une lourde peine en Indonésie.



L'ancien journaliste David Fox, 55 ans, a été reconnu coupable de consommation de drogue par un tribunal de l'île la plus touristique de ce pays d'Asie du Sud-Est, où les interpellations pour des affaires de stupéfiants sont très fréquentes.

L'homme avait été mis en cause par un entrepreneur australien arrêté en octobre dernier pour trafic de stupéfiants. M. Fox avait été appréhendé à son tour avec dix grammes de résine de cannabis dans une poche.

Devant le tribunal, le procureur a réclamé lors d'une précédente audience un an de prison ferme, en prenant en compte le fait que M. Fox était poli et avait reconnu ses torts.

L'ancien journaliste, qui a couvert des conflits et catastrophes naturelles à travers le monde, a déclaré qu'il consommait de la résine de cannabis depuis des années pour lutter contre le trouble de stress post-traumatique.

En détention provisoire depuis son arrestation, M. Fox devrait être libéré d'ici peu.

L'Australien, jugé séparément, sera fixé sur son sort la semaine prochaine.

L'Indonésie est un pays dont la législation antidrogue est l'une des plus sévères au monde. Des dizaines de condamnés à la peine capitale pour trafic de drogue, parmi lesquels le Français Serge Atlaoui, sont dans le couloir de la mort.