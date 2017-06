A 70 ans le patron d'Océa vend son entreprise

Loïc Darcel, repreneur d'Océa, président de Aqualter

"Nous voulons prendre racine en Polynésie"



Pouvez-vous vous présenter ?

Alors je fais le même métier de Richard. J'ai 9 ans de moins, donc j'ai commencé plus récemment… j'ai créé mon entreprise en 1996, je sortais d'un grand groupe de gestion de l'eau, la Saur, pour lequel j'avais travaillé au siège à Paris et en Afrique. J'avais envie de gérer ma propre entreprise et j'ai démarré en rachetant une petite entreprise moribonde, en métropole, dans le Vars. Ses activités ressemblaient à celles d'Océa aujourd'hui. Pendant quelques années ça a été un peu compliqué puis peu à peu ça s'est redressé.

Les banques nous ont alors faits confiance et j'ai pu racheter d'autres entreprises, en 2001 puis en 2002. Cette dernière était plus grosse, c'était le premier constructeur indépendant français de stations d'épuration, et là on a franchi un cap. Le siège du groupe est passé à Chartres, on construisait beaucoup de stations d'épuration. Nos clients nous demandaient si on ne pouvait pas également répondre aux appels d'offres pour leur entretien, donc on a commencé à faire ça. A ce moment le marché en France était très porteur car il y avait beaucoup d'investissements dans le traitement des eaux pour répondre aux législations européennes.

En 2010, j'ai proposé à la Caisse des dépôts et consignations de reprendre une de ses entreprises qui faisait de la distribution d'eau potable. On a commencé à construire des usines d'eaux potables et à les entretenir aussi. Donc maintenant on peut tout construire et gérer, à la fois pour l'eau potable et pour le traitement des eaux usées. Après avoir construit des centaines d'installations, aujourd'hui la société a pris le virage de l'exploitation. Nous sommes 230 personnes, pour un chiffre d'affaires de 6 milliards de francs pacifiques par an.



Pour vous Océa ne représente pas grand-chose, pourquoi faire tout ce chemin pour racheter cette petite entreprise ?

Et bien comme notre stratégie en métropole a bien marché, on essaie de se développer à l'international. Tahiti ce n'est pas vraiment de l'international, mais c'est quand même loin… Et le hasard joue aussi. Il y a six ans, j'ai reçu un coup de téléphone d'un bureau d'étude d'ici qui m'a dit qu'ils allaient construire la station d'épuration de Papeete en conception-construction-maintenance. Ils ne faisaient que la conception. On a répondu avec eux, et on a gagné, donc c'est nous qui avons construit la station de Papeete !

Elle a été réceptionnée en septembre 2016, et depuis on exploite cette station, nous avons créé pour l'occasion Aqualter Polynésie. Maintenant que nous avons cette station qui est la plus grande de Polynésie, l'idée est de prendre racine. Avec cette vitrine et le savoir-faire d'Aqualter, nous aurons quelque chose d'intéressant à proposer. La meilleure solution pour s'implanter était de reprendre une société et j'ai entendu parler d'Océa, qui a une très bonne réputation et faisait aussi de l'eau potable en plus des eaux usées. C'est comme ça que notre activité à Tahiti passe de trois à vingt salariés !