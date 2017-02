720 millions de francs pour réaménager l'esplanade Jacques Chirac

PAPEETE, le 3 février 2017 - Ce vendredi, Georges Puchon, directeur du port autonome et son équipe ont présenté le projet de réaménagement de l'esplanade Jacques Chirac, sur le front de mer de Papeete. Le projet devrait voir le jour en 2018.



"Ce n'est pas l'annonce d'une idée. Ce que nous présentons aujourd'hui annonce le début des travaux" , a lancé en préambule, le directeur du port autonome Georges Puchon. 2017 sera l'année du port autonome. D'importants travaux et aménagements vont être réalisés pour un coût total de 2 milliards de francs. Georges Puchon et son équipe ainsi que le ministère de l'Équipement ont dévoilé une partie de ces investissements. L'esplanade Jacques Chirac est le premier volet de la série.



"C'est un projet global qui s'inscrit dans la continuité des différents aménagements effectués sur le front de mer" , a expliqué l'architecte retenu pour ce projet, Alexis Nguyen-The, qui est aussi à l'origine des jardins de Paofai, du col du Tahara'a ou encore de la passerelle piétonne de Taapuna à Punaauia. Situé entre les jardins de Paofai et la marina de Papeete, l'esplanade Jacques Chirac à l'arrière du rond-point éponyme va changer de visage. Face à la rade de Papeete, des bâtiments destinés à abriter les bureaux des employés du port autonome vont être aménagés. A ses côtés, se trouveront des locaux pour les voyageurs arrivés par bateau : salle de détente, espace internet, sanitaires ou encore buanderie seront à leur disposition.



Du côté de Paofai sera construit un restaurant. Le bâtiment de 300 mètres carré pourra accueillir jusqu'à 300 personnes et sera érigé selon un style traditionnel. Au nord de l'hémicycle, l'architecte a imaginé la création d'un "bistrot de port", aux courbes élancées et épurées. "Ce concept a été conseillé par Olivier de Kersauson, qui est déjà propriétaire de ce type d'établissement en métropole" , remarque Alexis Nguyen-The.



Au centre de l'esplanade se trouvera un espace ouvert qui pourra accueillir, entre autres, des spectacles. "Dans cet aménagement, nous voulions ajouter un symbole fort, quelque chose qui représente bien la Polynésie. Nous avons étudié plusieurs pistes et nous en sommes venus à choisir une pirogue à voile. C'est un symbole pour la Polynésie " , explique l'architecte. La partie piétonne qui borde le lagon sera elle aussi revue.



720 millions de francs, c'est l'estimation, à l'heure actuelle, du coût de ce projet. Les travaux pourraient débuter au mois d'août. Pour la concrétisation, il faudra attendre la fin du second semestre 2018.



Bientôt, le port autonome s'attaquera un autre chantier : le terminal de croisière. "Ainsi, nous aurons totalement terminé l'aménagement du front de mer" , a conclu Georges Puchon.