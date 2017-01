600 evasans pour le SAMU en 2016

PAPEETE, le 11 janvier 2016 - Le début de l'année est en général l'heure des bilans et des statistiques, le SAMU n'échappe pas à la règle. En 2016, le service d'aide médicale urgente (SAMU) a répondu à 26 000 appels sur l'ensemble de la Polynésie



Le service d'aide médicale urgente (SAMU) n'a pas chômé en 2016 avec en moyenne 71 appels par jour les cinq médecins régulateurs et les huit assistants régulateurs médicaux de l'équipe ont répondu à 26 000 appels environ sur un an.



De ces 26 000 appels, le SAMU Polynésien a effectué 600 evasans dans les archipels et 1200 sorties d'ambulances pour Tahiti. En effet, un grand nombre des appels reçus par le SAMU ne sont pas des urgences vitales.



Le SAMU est un service hospitalier dont la mission première est une mission d'écoute médicale. Attention le SAMU et les Urgences sont deux services différents. Le service des urgences est un service des urgences est un service d'accueil qui est là pour accueillir les patients présentant des pathologies urgentes et pour les prendre en charge. Le SAMU est en amont du service d'accueil des urgences.



Le SAMU a comme mission essentielle l'écoute médicale 24h sur 24h réalisée par un binôme composé d'assistants d'écoute médicale et d'un médecin régulateur qui sont de garde 24h sur 24h. Le numéro d'appel d'urgence (15) est accessible gratuitement sur l'ensemble de la Polynésie à partir d'un fixe, d'un portable ou d'une cabine téléphonique. Le médecin établit un premier diagnostic au téléphone puis organise la prise en charge, elle peut aller du simple conseil médical à des solutions plus conséquentes comme l'envoi des pompiers pour la prise en charge du patient et son transport vers un établissement de soin proche et si vraiment l'urgence semble avérée avec une pathologie grave, le médecin à la possibilité d'envoyer une équipe médicale avec le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) qui va se déplacer sur Tahiti en ambulance et dans les îles avec un moyen aérien, en avion ou hélicoptère.