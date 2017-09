589 candidats ont passé le concours en catégorie A

PAPEETE, le 20/09/2017 - Le Centre de gestion et de formation a organisé ce mercredi, le concours en catégorie A pour la fonction publique communale. Deux spécialités sont mises en avant : administrative et technique. Ce concours concerne aussi bien les internes que les externes.



Ambiance studieuse ce mercredi sous le chapiteau de la Présidence pour le concours en catégorie A mis en place par le Centre de gestion et de formation (CGF).



Sur les 945 candidats inscrits, seuls 589 se sont présentés.



Ce concours s'intéresse aussi bien aux externes qu'aux internes, et deux spécialités ont été retenues : administrative et technique.



En matinée, les candidats avaient pour mission de faire une composition écrite. Ils avaient donc quatre heures pour se pencher sur un thème bien précis.



Dans l'après-midi, ils avaient à rédiger une note administrative à partir d'un dossier.



Pour ce concours, 434 candidats étaient venus tenter leur chance pour le concours externe spécialité administrative, 62 étaient présents pour le concours externe spécialité technique. En ce qui concerne le concours interne, 82 étaient inscrits dans la spécialité administrative et 11 dans la spécialité technique.



Pour le concours interne, seuls les agents ayant effectué, au minimum, quatre ans de service dans une fonction publique ont pu participer aux épreuves. Pour le concours externe, seules les personnes titulaires d’une licence ou d’un diplôme équivalent étaient présentes.



Une fois le concours terminé, les lauréats devront postuler aux offres d'emploi publiées sur le site du CGF.



L'an prochain, le Centre de gestion et de formation devrait ouvrir le concours en catégorie B, qui s'adressera cette fois-ci aux personnes titulaires d'un baccalauréat minimum.