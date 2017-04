5 ans ferme et mandat de dépôt pour le braqueur de Rikitea

PAPEETE, le 4 avril 2017 - Cinq ans après les faits, rarissimes en Polynésie française, le tribunal correctionnel a lourdement condamné, ce mardi, l'homme de 40 ans qui avait braqué l'agence OPT de Rikitea, en mars 2012, en terrorisant la guichetière un couteau sous la gorge.



le prévenu, Jean Puputauki, un père de famille âgé de 40 ans aujourd'hui, comparaissait libre. Il est reparti menottes aux poignets direction Nuutania, condamné à 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt pour ces faits " d'une extrême gravité " a souligné ce mardi le président du tribunal à l'énoncé du jugement. Le procureur de la République avait requis une peine " qui ne saurait être inférieure à 4 ans de prison ferme ".



En mars 2012, ce quadragénaire alors âgé de 36 ans, avait attendu la fermeture de l'agence OPT de Rikitea pour braquer la guichetière de façon extrêmement violente, des faits rarissimes en Polynésie française. Le visage dissimulé sous un casque, affublé d'une tenue de plongée, Jean Puputauki avait fait irruption dans le local, un couteau suisse à la main, exigeant de l'agent de la Poste qu'elle lui remette l'intégralité des fonds en sa possession. Déterminé, il n'avait pas hésité à placer la lame du couteau sous la gorge de sa victime, terrorisée. Le braqueur avait fait main basse sur plus de 4,4 millions de francs.



Achat de voitures, d'une moto, c'est le changement de train de vie de ce jardinier sans grandes ressources qui avait fini par intriguer les gendarmes plus d'un mois après les faits. Interpellé, Jean Puputauki avait avoué sa participation à un petit trafic local de pakalolo pour justifier ces rentrées d'argent et surtout nier son implication dans le braquage. Il finira par reconnaître les faits sous la pression de l'enquête, un an après les avoir commis.



A fleur de peau à l'audience, entre colère et sanglots, visiblement toujours traumatisée par l'agression cinq ans après, la victime a accueilli la condamnation de son braqueur avec un soulagement non feint. " Cela a été long, cette décision est importante, on le savait dehors depuis tout ce temps, on le voyait sur les réseaux sociaux, cool la life ", a réagi son compagnon, interrogé par Tahiti Infos. " Cette condamnation est une bonne chose, c'est un soulagement, on pensait qu'on avait oublié notre affaire ".



