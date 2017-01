472 attestations de sinistres ont été délivrées à Pirae

PIRAE, le 28 janvier 2017. La commune de Pirae qui a été très touchée par les fortes pluies de la semaine dernière a fait le bilan. 472 attestations de sinistres ont été délivrées par la mairie depuis le mardi 24 janvier.



Dimanche matin, peu après les trombes d'eau qui se sont abattues sur Tahiti, le maire de Pirae avait mis en place une cellule de crise au sein de l’hôtel de ville en liaison avec le haut-commissariat suite au déclenchement par René Bidal du plan communal de sauvegarde dans les communes du fenua (contact de la cellule de crise : 40 50 80 82 – 40 50 80 70).

La priorité des services municipaux mobilisés dès 4h00 du matin dimanche a été la mise en sécurité des populations menacées par les inondations importantes en raison des pluies diluviennes et le débordement des rivières de la Nahoata et Hamuta.

Deux sites d’hébergement ont alors été ouverts à la demande du maire pour accueillir les administrés lourdement sinistrés et encore en danger dans leurs habitations. Les responsables des paroisses protestante et mormone de Pirae ont réagi avec efficacité s’organisant avec la mairie de Pirae en conséquence pour établir des points de regroupement des familles concernées comprenant pour ce premier soir, l’hébergement à la mairie de quelques familles sinistrées situés en face de l’hôtel de ville.

Depuis, les services municipaux, agents des services techniques et administratifs ainsi que les pompiers et muto'i de Pirae se sont organisés sur le terrain pour essuyer les premiers dégâts matériels et gérer les urgences signalées par les appels et l’accueil physique des administrés, sinistrés.

Compte tenu des dégâts importants que compte la commune, elle a notamment bénéficié d’une mobilisation importante des services du Pays (Equipement, Services des moyens généraux, OPH, Direction des Affaires sociales, CPS) et de l’Etat (Armée, services du haut-commissariat…).



Des communes ont aussi apporté leur soutien à Pirae comme Papeete, Arue, Teva i Uta et Hitia’a o Te ra pour l’intervention des pompiers.



Une semaine après les fortes pluies, la commune a fait le point sur les dégâts :

- 4km linéaire de berge à sécuriser (enrochements fragilisés)

- 2,5km linéaire de route endommagées et dégradées

- Inondation de la MIE (Maison de l'Insertion et de l'Emploi), bâtiment communal dans la vallée de Hamuta

- Inondation des écoles de Pirae et crèche municipale



La réouverture effective de l’ensemble des écoles de Pirae a été réalisée cette semaine à l’exception de Tuterai Tane élémentaire et Saint Michel 2 dont la réouverture est prévue ce lundi 30 janvier.



- Importantes casses sur le réseau hydraulique de la commune en fond de vallée de la Nahoata



Ce samedi matin, l’eau potable est rétablie sur l’ensemble de la commune à l’exception du quartier Tenaho en raison d’importantes casses sur les voiries publiques.





Depuis dimanche 22 janvier 2017, la commune de Pirae a invité ses administrés à se faire recenser par téléphone auprès de la cellule de crise mise en place à l’hôtel de ville.



L’accueil physique dans le hall de la mairie s’est faite à partir du lundi 23 janvier 2017. Parallèlement des équipes constituées de la commune, d’agents de l’OPH et des Affaires sociales ont quadrillé la commune pour un recensement et constat sur site donnant lieu aux chiffres ci-après.

- 309 personnes recensées selon une classification en quatre catégories :



- Logement entièrement détruits à 100% : 8



- Logements détruits partiellement (murs, plafonds, toits, électroménagers endommagés ) : 18



- Dégâts matériels suites aux inondations (électroménagers, meubles…) : 89



- Demandes précises pour un déblaiement, nettoyage et enlèvement de la boue et des encombrants : 194



- 472 attestations de sinistres délivrées par la mairie depuis mardi 24 janvier 2017



La délivrance des attestations de sinistre continue ce samedi 28 janvier de 8h00 à 15h00 à l’occasion de la permanence à l’hôtel de ville.