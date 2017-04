44 morts dans un accident de bus en Inde

New Delhi, Inde | AFP | mercredi 19/04/2017 - Quarante-quatre personnes ont péri mercredi dans un accident de bus en Inde dans l'Etat montagneux d'Himachal Pradesh, dans le nord du pays, a indiqué à l'AFP un responsable local.



Un bus transportant 46 personnes et en provenance de l'État voisin de l'Uttarakhand est tombé d'une falaise et s'est abîmé dans un cours d'eau.

"Le bus est tombé dans la rivière Tons en tuant 44 personnes", a déclaré DW Negi, un responsable de la police du district de la capitale régionale Shimla.

"Deux personnes ont survécu, dont le conducteur du bus", a-t-il ajouté.

Selon le témoignage d'un des survivants rapporté par des médias locaux, le chauffeur s'était inquiété auprès de passagers d'un problème avec une suspension.

Les routes étroites et vertigineuses des régions himalayennes de l'Inde sont fréquemment le théâtre d'accidents de la route.

L'Inde présente un piètre bilan en matière de sécurité routière : Quelque 150.000 personnes y ont trouvé la mort au volant l'année.

En janvier, 13 personnes, des écoliers et leur chauffeur, étaient morts dans la collision de leur bus scolaire avec un camion dans l'Etat d'Uttar Pradesh en raison de l'épais brouillard de l'hiver.

Le mois suivant, 16 chrétiens avaient été tués et 50 autres blessés lorsque le camion qui les transportait à la messe s'était renversé dans les collines d'un État du nord-est.