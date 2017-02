43,6 millions Fcfp pour aider les communes à gérer les déchets

PAPEETE, le 22 février 2017. Dans le cadre de l’accompagnement et le soutien des opérations d’investissement des communes, le conseil des ministres a adopté quatre arrêtés d’octroi de financement représentant une participation à hauteur de plus de 62 millions Fcfp sur un total d’investissements de 109,2 millions de Fcfp.



Trois de ces projets sont inhérents aux obligations de collecte et de traitement des déchets incombant aux communes puisque le Pays participe à hauteur d’une enveloppe totale de plus de 43,6 millions Fcfp à l’acquisition d’engins de collecte et traitement de déchets verts ou ménagers au profit des communes de Rapa (broyeur à déchets verts) de Tumara’a (camion benne pour la collecte de ses déchets verts), mais également de l’ensemble des communes des îles Sous-le-Vent lesquelles composent la communauté de communes Hava’i, bénéficiaire elle aussi d’un camion benne pour la collecte des déchets ménagers des communes membres de Hava’i. La communauté de communes de Hava’i se compose des communes de Huahine, Maupiti, Taputapuatea, Uturoa, Tumaraa et Tahaa.



Taputapuatea bénéficie aussi du soutien du Pays pour l’acquisition d’une parcelle de terre destinée à l’extension du complexe sportif de Avera. La commune souhaite favoriser les activités de marche, d’athlétisme et de workout, et prévoit notamment d’aménager sur le terrain acquis (5238 m2) un parcours de santé bétonné, des activités ludiques pour adultes et enfants, une piste d’athlétisme avec parking et éclairage solaire. Le gouvernement a validé le financement de cette acquisition foncière à hauteur de 70 % soit une participation de 18,48 millions de Fcfp pour un investissement total de 26,4 millions de Fcfp. La commune prendra à sa charge la différence.