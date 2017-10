43,6 kg d'ice mis en cause depuis le 1er janvier 2017 à Tahiti

l'Hebdo

Lorsque l'on additionne les quantités saisies et les déclarations des personnes mises en cause dans le trafic de stupéfiants, on arrive depuis le 1er janvier 2017 à une quantité qui est impressionnante, qui interroge, de 43,6 kg. Ce qui représente, en valeur marchande, sur le marché de la drogue, plus de 4 milliards de francs

On ne peut pas le nier

Il y a les quantités saisies et d'autres quantités qui sont 'échappées', comme l'on dit. Il est difficile de connaître le chiffre noir

PAPEETE, 16 octobre 2017 - 43,6 kg d'ice ont été saisis ou identifiés à Tahiti, depuis le 1er janvier 2017, a indiqué dimanche le procureur de la République Hervé Leroy sur le plateau dede Polynésie 1ère.Début octobre, une enquête sur commission rogatoire aboutissait à l’interpellation de plusieurs personnes et à la saisie de 21,153 kg et d'importantes sommes d'argent en espèces.Cette saisie avait été soulignée comme "historique" dans une collectivité qui ne compte guère plus de 280000 habitants. Surtout, on apprend, dimanche soir, que depuis le début de l'année 2017, les quantités d'ice mises en cause à Tahiti représentent plus du double de cette masse. L'information a été dévoilée par le procureur de la République en Polynésie française, invité dede Polynésie 1ère : "".Et les quantités en cause sur le marché tahitien seraient supérieures, selon le procureur Hervé Leroy . "", a-t-il aussi avoué : "".