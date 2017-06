406 plants de cannabis découverts à Punaauia

Punaauia, le 19/06/2017 - Les gendarmes de la brigade de Punaauia ont découvert une plantation de cannabis, vendredi dernier. Le mis en cause devra répondre de ses actes devant le tribunal, le 12 septembre.



Belle découverte vendredi dernier pour la brigade de gendarmerie de Punaauia.



Après avoir recueilli des informations relatives à l’existence d’une plantation de " pakalolo " sur la commune de Punauia, les militaires de la brigade locale ont mis sur pied une opération de police judiciaire.



Les investigations entreprises ont permis la découverte de 406 plants de cannabis chez un habitant de la commune.



Le mis en cause, âgé de 29 ans est interpellé et poursuivi pour usage et détention de stupéfiants. Il fait l’objet d’une convocation devant tribunal de première instance de Papeete le 12 septembre 2017.



Sur instruction du Parquet de Papeete, les plants de cannabis ont été détruits par incinération.