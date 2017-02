3840 croisiéristes attendus en escale à Tahiti

PAPEETE, 23 février 2017 - Les paquebots Queen Victoria et Costa Luminosa sont attendus dimanche et lundi à Papeete, l'un avec 1800 passagers et 975 membres d’équipage à son bord, et le second avec 2040 passagers et 898 membres d’équipage.



Le paquebot Queen Victoria est attendu en escale à Papeete le dimanche 26 février de 8 heures à 19 heures avec 1800 passagers et 975 membres d’équipage à son bord. Le navire affrété par la compagnie Cunard arrive à Tahiti après un arrêt à l’île de Pâques. Le paquebot a aussi prévu une escale d'une journée à Bora Bora lundi. Il quittera ensuite les eaux polynésiennes pour se rendre à Tonga puis en Nouvelle Zélande.



Le navire Costa Luminosa (Costa Croissières) sera à Moorea dimanche (8 heures - 22 heures), avant de gagner le port de Papeete où il a prévu de faire escale de lundi matin à mercredi 15 heures avec 2040 passagers et 898 membres d’équipage à son bord. Il se rendra ensuite à Bora Bora, jeudi 2 mars de 7 heures à 16 heures, avant de quitter les eaux polynésiennes.