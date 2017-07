300 bénévoles pour nettoyer les Jardins de Paofai et Toata

PAPEETE, le 24 juillet 2017 - Ce dimanche l'association Nana Sac Plastique organisait une grande journée de nettoyage du Parc Paofai et des alentours de Toata. Une opération qui a rencontré un grand succès avec 300 bénévoles mobilisés et six tonnes de déchets.



Comment organiser une journée pour l'environnement dans la bonne humeur ? Suivez l'exemple de l'association Nana Sac Plastique. Ce dimanche elle organisait une grande journée de nettoyage du bord de mer de Papeete. 300 bénévoles sont venus participer, armés de gants et de sacs poubelles. En quelques heures ils ont rempli 6 bennes à ordures, 150 sacs de jute, et sorti 12 batteries et cinq pneus du littoral.



Pendant ce temps dans les jardins, de nombreuses activités occupaient les bénévoles en pause et les promeneurs. Stands de vente de produits alternatifs aux plastiques, stands de restauration éco-responsables, ateliers sur les alternatives au plastique, animations pour les familles, un grand ma'a Tahiti à midi… Et parmi les bénévoles de vraies stars locales : les champions du monde de va'a marathon (l'équipe Shell Va'a), les gagnantes de Miss Tahiti, Dany Gérard champion de Jiu-Jitsu brésilien… Et des anonymes par centaine, habitués du parc ou soucieux de faire leur part pour l'environnement.



Moea Pereyre, responsable logistique de l'opération, nous explique que "nous avons fait à peine 10% de la zone. Au bout de deux heures les premières équipes sont revenues elles ils avaient rempli toutes leurs bennes et tous leurs sacs, on a dû s'arrêter en avance. L'équipe de Shell va'a nous a aussi beaucoup aidé, et toute la partie logistique, la sono, les stands, les affiches, les T-shirts a été assurée par Vodafone. Je tiens à remercier Patrick Moux pour son engagement à nos côtés, sans lui on n'aurait rien pu faire."



La prochaine opération est prévue à Moorea en octobre.



Crédits photos : PM