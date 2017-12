2597 croisiéristes en escale à Tahiti cette semaine

PAPEETE, 4 décembre 2017 - Les paquebots Maasdam et Aidacara sont attendus cette semaine à Papeete, mardi 5 et jeudi 7 décembre, pour une escale d'une journée.



Le Maasdam, navire de croisière affrété par la compagnie Holland America Line, devrait arriver à quai au port de Papeete vers 8 heures, mardi, avec 1258 passagers et 580 membres d’équipage à son bord. Le paquebot doit appareiller mercredi matin pour un départ vers 5 heures en direction de l'île de Moorea où il prévoit de stationner toute la journée jusqu'à 19 heures. Le Maasdam terminera son séjour dans les îles polynésiennes par une escale à Bora Bora, jeudi de 8 heures à 17 heures.



C'est le même jour à 8 heures que doit arriver à Papeete le paquebot Aidacara (Aida Cruises). Le navire sera à quai jusqu'au lendemain matin 4 h 30. Il transporte 1339 passagers et 370 membres d’équipage à son bord. Il sera à Moorea vendredi et samedi à Bora Bora, avant de quitter les eaux territoriales.



Pour ces deux journées, Tahiti Tourisme prévoit d'organiser un accueil pour les passagers avec distribution de tiare tahiti, accueil musical et chansons locales. Des prestations de danse seront présentées. Sous la pergola du Fare Manihini, diverses démonstrations seront organisées autour du coco, des techniques d’attache du pareo et de confection de colliers de fleurs. Des ventes de produits artisanaux et divers produits locaux seront également possibles.