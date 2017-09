24 élèves et deux enseignants : les CP nouvelle formule

Dans la classe de CP, Tauhia Tinorua et Tauhia Oopa, les deux maîtresses, s'activent. "Là, je dois additionner le huit et le quatre et inscrire le résultat ici" , explique Madame Oopa en pointant l'exercice inscrit sur le tableau blanc. Les écoliers réfléchissent, posent les chiffres sur leur feuille avant de lever la tête et de lancer leurs réponses.



De l'autre côté de la salle, toute autre ambiance. Madame Tauhia s'accroupit auprès des écoliers. Ils ont chacun un petit sac transparent dans lesquels se trouvent des cubes de couleurs. "1,2,3… 4! Il y en quatre dans celui-ci" , s'exclame l'un d'entre eux avant d'apposer sur le sachet l'étiquette qui correspond au bon chiffre. L'institutrice lui sourit, l'encourage à continuer avant de se retourner vers un autre élève, un peu plus en difficulté.



"Deux enseignants, c'est l'idéal pour les séances de lecture et de mathématiques. Nous sommes tout le temps disponible, nous sommes plus présentes auprès des élèves. Nous arrivons à bien les suivre et à nous rendre compte des progrès de chacun. Cela nous permet d'observer de plus près un enfant et de repérer ses difficultés" , explique Tauhia Tinorua, l'une des deux enseignantes.



Plusieurs modes de fonctionnement ont été mis en place pour exercer cette co-intervention. "Ce matin, nous appliquons la méthode d'enseignement avec groupe différencié. C'est-à-dire qu'un enseignant prend tout le groupe en classe dans un premier temps et leur explique la leçon. Ensuite, nous cassons le groupe en deux : d'un côté ceux qui ont plus de difficultés et de l'autre, ceux qui en ont le moins."



Quatre autres modalités sont utilisées par les deux institutrices. La méthode partagée : une maîtresse explique et l'autre tourne dans la classe pour aider les élèves. L'enseignement en parallèle où la classe est divisée en deux mais les deux groupes travaillent sur les mêmes objectifs. En outre, il existe la méthode des ateliers : les enseignants dispensent chacun un contenu et ce sont les élèves qui tournent. Enfin, l'école de Piafau applique le fonctionnement en tandem où les deux professeurs sont acteurs avec toute la classe. Dans l'ensemble, l'équipe pédagogique se dit satisfaite de ce nouveau dispositif, même si tout n'a pas été facile.