200 enfants réunis autour du sport le temps d'une journée

MAHINA, le 19/05/2017 - Opération réussie pour la première édition du Vénus Milo Day qui s'est tenu ce vendredi, au stade de Mahina. Plus de 200 enfants issus des quartiers prioritaires ont répondu présent à l'appel du grand club de sport de la commune. Football et bien d'autres activités leur étaient proposés. Pour cet événement, il a fallu mobiliser les jeunes qui ont été recrutés en contrat d'accès à l'emploi ou en service civique.



C'était l'euphorie ce vendredi au stade de Mahina. Plus de 200 enfants ont participé aux différents ateliers qui ont été mis en place dans le cadre du premier Vénus Milo Day, organisé par le grand club de sport de la commune, en partenariat avec la municipalité et Nestlé.



Des matches de football, des ateliers ludiques pour apprendre à jongler avec la balle ou encore à faire des slaloms... les activités étaient variées.



Pour la mise en place d'un tel événement, plusieurs réunions ont été nécessaires avec les associations et les référents des quartiers. " Ce qui est dur, c'est déjà d'amener les associations à s'impliquer dans le projet ", témoigne Chantal Tinomoe, secrétaire de la section football de l'AS Vénus.



Cette jeune femme de 33 ans suit un stage pour travailleurs handicapés (STH) au sein de l'association. Et elle n'en est pas à son premier événement, puisqu'elle aussi coordonné la mise en place des jeux intervilles à Mahina, en 2015. " Même si on est handicapé, il ne faut pas se dire qu'on ne peut rien faire. Au contraire, c'est là qu'on doit se dire eh bien on vaut quelque chose. Il faut se réveiller et montrer les valeurs qu'on a, et il faut montrer au monde que malgré notre handicap, on peut y arriver ", ajoute-t-elle.



Et pour cette journée, la municipalité a mobilisé sept agents du service civique et cinq contrats d'accès à l'emploi (CAE).



Parmi eux, on retrouve Heiarii Tavanae, joueur des Tiki Toa, recruté en tant que service civique au sein de Vénus. " Mon coach m'a proposé ce travail. Donc, j'encadre les jeunes de Vénus, et les mardis et jeudis, je prends les enfants en périscolaire. "



Malgré sa notoriété au sein des Tiki Toa, Heiarii Tavanae garde la tête sur les épaules. Pour lui, le plus important est de pratiquer sa passion, le football. Et s'il peut être un exemple pour d'autres jeunes Polynésiens, il préfère néanmoins leur rappeler les bases pour bien réussir : " Il faut s'entraîner et écouter les parents. Il y a plein de jeunes qui ont du potentiel et il faudrait qu'il y ait un suivi par derrière. "



Respect, fair-play ou encore humilité, autant de valeurs qui seront bénéfiques pour réussir dans la vie.



Sur Mahina, on recense 1 300 recrutements en CAE et en service civique sur la période 2015-2016.