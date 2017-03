20 photos pour découvrir le Conrad qui ouvre le 1er avril à Bora Bora

BORA BORA, le 13 mars 2017. Après deux ans de travaux, l'hôtel situé motu To'opua rouvre sous l'enseigne Conrad le 1er avril. En passant sous cette enseigne et en étant entièrement rénové, l'enjeu pour l'établissement est de monter en gamme et de rivaliser avec le Four Seasons et le Saint Regis.



Le Conrad Bora Bora, ancien Hilton, ouvre le 1er avril. Après deux ans de travaux, l'hôtel, situé sur le motu To'opua, a été entièrement rénové. Pendant ces travaux, commencés en mars 2015, l'hôtel n'a été complétement fermé que de septembre 2016 à fin décembre 2016.



En passant sous l'enseigne de Conrad, le propriétaire de l'hôtel, Louis Wane, a décidé de monter l'établissement en qualité. Le Conrad vise désormais la même clientèle que le Saint-Régis ou le Four Seasons.

Le complexe de luxe comprendra 114 villas et suites dont 86 bungalows sur l'eau, parmi lesquels deux suites royales de 151 m2 et deux suites présidentielles à deux niveaux de 300 m2!



Un club pour les enfants de 4 à 14 ans a aussi été mis en place. Des prestations de baby-sitting sont aussi proposées. Quatre restaurants et deux bars ont également été aménagés.

Les touristes pourront aussi se reposer dans le spa de huit salles de soin, prendre soin d'eux à la salle de fitness ou jouer sur le mini-golf.

Les clients de l'hôtel pourront aussi accéder au motu Tapu, situé à cinq minutes en bateau. Une salle de banquet peut aussi se transformer en salle de réception ou de séminaire.