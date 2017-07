1ers championnats du monde de va’a marathon : Le bilan avec le président du COL

Parole à Jean Chicou :



Nous avons eu des conditions météo des plus variées ?



« La météo a été très belle au départ, elle s’est alourdie ensuite, cela nous a gênés un peu mais c’est ça les courses en haute mer, c’est la mer qui décide. Le calme plat n’est pas bon non plus, les gens préfèrent avoir une mer formée. Vendredi, c’était un peu plus corsé, cela a pu nous donner un peu toutes les conditions, des vents de travers, de face. Ce qui est sûr, c’est que les rameurs préfèrent avoir un temps comme ça plutôt qu’un temps trop calme. »



La rencontre avec ces 32 pays ?



« Ce sont les retours qui m’intéressent. Le bilan est extrêmement favorable, tout d’abord parce qu’ils sont venus. Ils s’étaient inscrits, on ne savait pas s’ils allaient venir or ils sont tous venus. On leur a proposé quelque chose que le monde du va’a n’avait pas l’habitude de proposer. On a fait un événement pour montrer à tous ces pays qu’on pouvait faire quelque chose d’extraordinaire et ils nous remercient tous.



« Il y avait aussi la qualité du spectacle sportif. On a vu des équipages se battre, des gens de Singapour, du Canada, d’Italie... Ce fut une grande fraternité entre 33 pays, cela ouvre des portes extraordinaires. Il y aura ensuite une série de reportages que les médias étrangers feront chez eux. On se projette déjà sur 2018 et les championnats du monde de vitesse. »



Comment avez-vous pu faire venir tous ces pays ?



« On y a travaillé pendant deux ans et demi. Pour les pays que l’on connaissait bien, on ne s’est pas déplacés, pour les pays où il n’y avait qu’un embryon de va’a, on est allé les voir. On est allé en Asie, en Europe, en Afrique, on les a motivés, on a discuté avec eux. C’est comme ça qu’ils ont pu nous faire confiance. Ce fut un travail de très longue haleine. On a bien sûr beaucoup travaillé avec la fédération internationale. C’est quand même elle qui est le chef suprême du monde du va’a. On s’est un peu substitué à elle car ses moyens sont très faibles. Tahiti-va’a, va’a-Tahiti on veut que les gens sachent que le va’a vient de Tahiti, on y est arrivé, on y arrive. »