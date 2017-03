1ère réunion interministérielle entre l’Equipement et le Tourisme

PAPEETE, 22 mars 2017 - Le ministre de l’Equipement, Luc Faatau, et la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, accompagnés du directeur de l’équipement, Jean-Paul Lecaill, et du chef de service du Tourisme, Bruno Jordan, ont tenu, ce mercredi, au ministère de l’Equipement, leur première réunion de travail interministérielle.



Divers dossiers ont été examinés, concernant, notamment, la gestion des débarcadères de Paopao et de Papetoai, le nettoyage et l’aménagement des 3 cascades suite aux intempéries du 22 janvier et l’aménagement de sentiers de randonnées aux Marquises.



Ensemble, le ministère de l’Equipement et du Tourisme ont souhaité coordonner et organiser leurs actions communes afin d’optimiser leurs moyens et, ainsi, garantir une avancée des chantiers en cours.