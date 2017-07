160 rameurs au départ du Super 'Aito 2017

PAPEETE, 27 juillet 2017 - Le marathon V1 du Super 'Aito est organisé samedi 29, à Mataiea au départ du site de Tehoro. Les épreuves démarrent à 9 heures.



Pour l'édition 2017, le comité organisateur a échafaudé un parcours en deux étapes, l'une de 9,7 km, en intérieur de lagon et l'autre de 27 km, mêlant lagon et haute mer. Le titre de Super 'Aito sera donné à l'auteur du meilleur temps cumulé sur ces deux étapes. Cette année, 160 rameurs de Tahiti et des archipels se disputent le titre suprême.



L’an dernier c'est le junior de Tautira, Tutearii Hoatua, qui avait créé la sensation en s’imposant devant deux monstres de la discipline, Steve Teihotaata et Kevin Céran-Jérusalémy, pour remporter le prestigieux titre de cette épreuve de va'a ho'e. Les inscriptions sont closent depuis le 26 juillet.