14 Gendarmes Adjoints Volontaires ont prêté serment

PAPEETE, le 17 novembre 2017- La première promotion de Gendarme Adjoint Volontaire (GAV) formée en Polynésie française arrive au terme du stage de formation qui a débuté le 25 septembre 2017.



Composée de 14 candidats (sept filles et sept garçons), sept d’entre eux étaient déjà réservistes de la gendarmerie et trois proviennent du RSMA.



13 GAV qui ont suivi la formation d’Agent de Police Judiciaire Adjoint ont prêté serment auprès du tribunal de première instance de Papeete, ce vendredi 17 novembre 2017, en présence du colonel Rodolphe CHARLOT, commandant en second la gendarmerie pour la Polynésie française, des officiers commandants les compagnies des Iles-du-Vent et des Archipels, de la commandante chef du bureau du personnel et du chef d’escadron de réserve Bruno RANFAING, directeur de formation.



Après lecture faite de la formule de prestation de serment devant les jeunes gendarmes adjoints volontaires par Madame Cécile LEINGRE, présidente du tribunal de première instance de Papeete, ils sont appelés à la barre pour prêter serment.



Au titre de l'article 21 du code de procédure pénale, ces gendarmes adjoints volontaires ont reçu la qualité d'agent de police judiciaire adjoint. Ils ont pour mission de seconder, dans l’exercice de leur fonction, les officiers de police judiciaire. Cette disposition leur confère le droit de relever par procès-verbal les contraventions au code la route des quatre premières classes, dont la liste est fixée par décret en conseil d'État, et d'établir des rapports qu'ils remettront aux officiers et agents de police judiciaire.



Le 14ème candidat, qui a suivi la formation de Gendarme Adjoint Volontaire Emploi Particulier, occupera un emploi particulier d’État-major dans les domaine technique et administratif.