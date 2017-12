13 novembre: une "fausse victime" du Bataclan condamnée à six mois de prison ferme

Versailles, France | AFP | vendredi 01/12/2017 - Un homme de 29 ans, qui s'était fait passer pour une victime de l'attentat du 13 novembre 2015 au Bataclan, a été condamné vendredi à six mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Versailles.



Le prévenu, écroué fin octobre, a été condamné à deux ans de prison, dont 18 mois avec sursis, pour "tentative d'escroquerie" au préjudice du Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI). Le ministère public avait requis deux ans de prison avec un maintien en détention.

Ambulancier de formation, Cédric Rey avait raconté avec force détails à plusieurs médias, dont l'AFP, sa soirée du 13 novembre. Selon ses propos de l'époque, il buvait un verre avec deux amis en terrasse du bar jouxtant la salle de concert quand il avait vu arriver les tireurs, et une "femme enceinte" avait alors "pris les balles qui (lui) étaient destinées".

Intégré dans les groupes de victimes, il s'était fait un tatouage et avait passé plusieurs semaines en arrêt maladie. Il avait aussi rempli en janvier 2016 un dossier d'indemnisation auprès du FGTI, mais ce dernier n'avait finalement pas donné suite à sa demande.

Un an après les faits, les enquêteurs s'étaient étonnés qu'il n'ait pas porté plainte, et avaient relevé des incohérences dans son récit. Ils avaient démontré, par la téléphonie, qu'il était arrivé au Bataclan plusieurs heures après les attentats.

Les attaques jihadistes du 13 novembre à Paris et Saint-Denis avaient fait 130 morts, dont 90 au Bataclan.