120 élus des Tuamotu-Gambier en séminaire jusqu'à vendredi

PUNAAUIA, le 25/10/2017 - Organisé par le Syndicat à vocations multiples des Tuamotu-Gambier, ce congrès biannuel permettra aux représentants communaux de faire un bilan des actions menées par leur syndicat. Mais ce sera surtout l'occasion de parler de leurs divers problèmes, et de voir comment le Pays et l’État pourraient les accompagner.



Comment améliorer le transport aérien et maritime ? Comment mieux développer leur archipel ? Que faire pour sauvegarder leurs cocoteraies ? Autant de questions que se posent aujourd'hui les maires des Tuamotu-Gambier.



Durant trois jours, ils échangeront avec les différents services du Pays et de l’État pour tenter de trouver des réponses à leurs questions.



Ce congrès biannuel est organisé par le Syndicat intercommunal à vocations multiples des Tuamotu-Gambier (SIVMTG), au lycée hôtelier de Punaauia, 120 élus de cet archipel y ont été conviés. L'ouverture a été faite ce mercredi matin en présence des autorités du Pays et de l’État. Et d'entrée, le président du SIVMTG a montré la couleur en mettant en avant dans son discours, leurs attentes pour ces prochaines années.



REPOUSSER LA DATE BUTOIR DU CGCT



Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) oblige les communes à fournir de l'eau potable à leurs administrés avant 2024, pareil pour la gestion des déchets et l'assainissement. Mais voilà, pour le président du SIVMTG, Ernest Teagai, ce délai ne suffira pas pour répondre aux obligations formulées par le CGCT. Il souhaiterait que ce délai soit repoussé jusqu'en 2050.



" Les communes de Tahiti seront prêtes pour 2024 parce que toute l'administration et les entreprises se trouvent ici. Par contre, pour les 24 communes associées, ce qui représente plus de 40 communes des Tuamotu-Gambier, nous ne serons pas prêts. Parce que nous sommes obligés de chercher des fonds pour payer un bureau d'études pour qu'il vienne chez nous, et les études durent en général 6 mois à un an. C'est la raison pour laquelle, je dis que nous ne serons pas prêts. "



Pour le représentant de l'Etat, le délai peut être respecté. " Nous sommes en 2017 et dans certains domaines, on peut espérer un achèvement notamment pour l'eau potable aux Tuamotu en 2024. Pour les déchets, un nouveau texte va être présenté à l'assemblée par le gouvernement qui permet la création de centre d'enfouissement simplifié, et on peut espérer aussi des résultats probants et plus rapides pour les communes. Donc, avant de reparler de repousser les échéances, je pense qu'il est important de s'employer à fond pour faire progresser toutes les communes sur ces champs-là, puisque nous ne sommes qu'en 2017 et il y a encore du temps devant nous ", explique Denis Mauvais, chef de la subdivision des Tuamotu-Gambier.



" Dans ce cas-là qu'il nous donne les fonds nécessaires pour qu'on puisse se mettre aux normes. Parce que lorsque l'on dépose une demande d'aide, il y a beaucoup de papiers à fournir pour que le dossier soit complet. Ensuite, la demande passe en commission, mais si elle est refoulée, il va falloir encore attendre un an plus tard pour reformuler ta demande. Mais, nous qui vivons dans les atolls, nous savons que nous ne serions pas prêts pour 2024. Il y a deux raisons principales qui font que ce ne sera pas possible : la raison économique et l'éloignement de nos atolls ", rétorque Ernest Teagai, président du SIVMTG.



Qu'adviendra-t-il de cette demande du président du SIVMTG ? Réponse à l'issue du congrès, vendredi.



LES TRANSPORTS AÉRIENS ET MARITIMES



Parmi les difficultés soulevées par les élus des Tuamotu-Gambier, on retrouve celui des transports aériens et maritimes. Pour eux, la cherté des billets d'avion et du fret est un frein au développement économique de leur archipel, notamment dans le secteur touristique. " Le fret est trop lourd sur le budget des ménages ", déclare Ernest Teagai.



Si cette vision est partagée par tous les tāvana, il ne sera pas évident pour le pays, de répondre favorablement à leur demande.



" Nous sommes prêts à accompagner au fur et à mesure. Nous avons construit beaucoup d'aéroports et de ports, il faut maintenant regarder comment les échanges peuvent être améliorés en fonction de ce que souhaite les maires, en termes d'activités économiques ", indique Jean-Christophe Bouissou, porte-parole du gouvernement.



Le ministre des Transports intérieurs est plus direct : " C'est le taux de remplissage qui peut faire jouer le niveau des prix pratiqués ", explique Luc Faatau. Les vols à perte ne sont donc pas recommandés, surtout que la compagnie aérienne locale a dû fermer certaines dessertes jugées non rentables.



Et Jean-Christophe Bouissou de rajouter : " J'ai parlé du schéma d'aménagement qui va aider à la mise en œuvre de ces plans stratégiques de développement des archipels. Je crois qu'il faut intégrer dans le cadre de ce congrès, cette nécessité d'être assez précis sur le plan de développement qui est souhaité. "



DÉVELOPPER LA CULTURE DE LA VANILLE AUX TUAMOTU



Autre attente des élus pa'umotu et ma'areva, le développement de la culture de vanille dans leur archipel. " Ce sera un surplus pour nous. Nos jeunes ne veulent plus trop se lancer dans le coprah. Donc, en tant que maire, nous faisons de notre mieux pour trouver les solutions qu'il faut pour intéresser nos jeunes ", lâche le président du syndicat.



" Je pense que c'est possible et c'est dans ce sens-là que le gouvernement va présenter bientôt des mesures de soutien au développement de l'agriculture dans l'ensemble des archipels. Et la vanillerie pourrait s'installer aux Tuamotu ", répond le porte-parole du gouvernement.



Mais la priorité des élus de cet archipel, est de sauvegarder leurs cocoteraies. " Le coprah est une de nos premières ressources et nous entendons que la filière est en grande difficulté aujourd'hui. Parce que les coprahculteurs ont décidé de faire d'autres activités à côté, comme la fabrication du mitihue, la vente de l'eau de coco ou encore la fabrication de l'huile de coco, qui sont plus rentables. Pour le coprah, ils gagnent 140 fcs par kilo, alors que ces activités peuvent leur rapporter entre 250 et 700 francs ", prévient Ernest Teagai.



Autre souci qui n'est pas des moindres, un virus qui décime les cocotiers. " Aujourd'hui, le SDR dit que sept atolls sont touchés par cette maladie et d'autres devraient aussi être infectés bientôt. Et si le pays ne fait rien, nous allons tout perdre ", regrette Ernest Teagai. Ce sujet sera débattu ce jeudi avec les autorités compétentes dans ce domaine. Mais le président du SIVMTG veut y croire. " Les maires aimeraient que les cocoteraies soient régénérées pour que nos populations restent sur leurs atolls et ne viennent pas s'entasser à Tahiti, sans aucun emploi. "



Il y a aussi les problèmes dans le secteur touristique qui ont été soulevés, dans le monde perlicole également… Les élus des Tuamotu-Gambier débattront jusqu'à vendredi de leurs attentes. Les conclusions seront transmises par la suite au Pays et à l'Etat.



Aujourd'hui, les communes de ce vaste archipel se sont réunies au sein de leur syndicat. Le budget annuel qui y est alloué est de 110 millions de francs.