105 jeunes ont participé à l'opération "Halte à la prise de risques", ce samedi matin

PUNAAUIA, le 25/02/2017 - Le rendez-vous était donné samedi matin, au lycée hôtelier d'Outumaoro. Pour cette nouvelle édition, plusieurs officiels ont fait le déplacement : Frédéric Poisot, directeur de cabinet du Haut-commissaire, Luc Faatau, ministre de l’Équipement et le colonel Pierre Caudrelier, commandant de la Gendarmerie en Polynésie. L'objectif de cette opération est de sensibiliser les jeunes aux comportements dangereux sur les routes du fenua. Cette année, huit sessions sont programmées sur le premier semestre, à Tahiti et Moorea.



Cent cinq jeunes ont participé à l'opération "Halte à la Prise de Risques sur les Routes", samedi dernier, à Punaauia. Une opération qui consiste en l’organisation de stages ouverts sur fond de volontariat aux jeunes de 17 à 25 ans, en présence de nombreux professionnels de la sécurité, permettant d’apporter les conseils nécessaires et une approche des expériences vécues, notamment sur les conséquences corporelles et judiciaires en cas de manquements graves aux règles de sécurité.



L’attrait de cette manifestation réside dans la possibilité pour les participants de remporter des formations au permis de conduire (35 formations complètes d'une valeur unitaire de 100 000 CFP) et à l’apprentissage anticipée à la conduite (5 formations à la conduite anticipée accompagnée d’une valeur unitaire de 120 000 FCFP), ainsi que des formations au code (26 formations d’une valeur unitaire de 16 000 FCFP). Outre ces formations, divers lots offerts par les partenaires contribuent à l’attractivité des sessions.



En 2017, huit sessions sont programmées sur le premier semestre, à Tahiti (lycée hôtelier de Punaauia) et Moorea (une journée). Au terme de l’édition 2016, neufs journées de formation ont été organisées, dont l’une sur Raiatea, rassemblant au total plus de 1000 jeunes.



Cette année, le budget de l’opération HPRR est d’environ 6,9 millions FCFP. L’Etat y contribue financièrement à hauteur de 2,19 millions FCFP (crédits "sécurité et éducation routières"), sous forme de subvention à l’association des auto-écoles de Polynésie française. Parmi les contributeurs privés figurent le groupement des assurances COSODA (un million FCFP), la Brasserie de Tahiti (500 000 FCFP), le groupe Yune Tune (500 000 FCFP), TSP - Enviropol (600 000 FCFP), ainsi que de nombreuses autres entreprises du territoire.



En 2016, 27 personnes ont perdu la vie sur les routes de Polynésie française. La consommation d’alcool ou de stupéfiants reste la première cause de mortalité au volant, ce facteur étant identifié dans 76% des accidents mortels. Plus de la moitié des personnes tuées (52%) sont des usagers de 2 roues, et 30% sont des jeunes de moins de 25 ans. Il est par ailleurs constaté que la conduite sous l'empire d'un état alcoolique est souvent conjuguée au défaut de port du casque et de ceinture de sécurité.