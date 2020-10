N’être rien mais naitre enfin







Vingt ans, temps vain. Quand on ignore et étant sûr de savoir, quand on annonce en étant certain de pouvoir. L'âge de la puissance incontrôlée, de l'inconstance permanente. L'époque où l'on croit sans penser. L'époque où l'on est certain d'avoir raison, à tort. L'époque où l'on ignore que la raison viendra.

A vingt ans on fait des projets sans logiques, on y met tout son cœur, on y met toutes ses tripes, mais pas un instant de réflexion, trop occupé qu'on est à regarder au loin, mais encore incapable de regarder autour.

A vingt ans, on fait des rêves vains, tant leur trame est bancale, ne survivra plus rien une fois le jour levé. Le trop plein de pouvoir, l'abusive puissance, sont brûlés dans les vins, tant piquettes que nectars, qui font les nuits rêveuses et les oublis plus tard.

Je me revois encore, méprisant le divin, tançant le diabolique. Un taureau dominant ? A peine un pauvre ovin, tenté certes, mais grégaire au final. Un mouton dément qui redevint, en moins de temps qu'il n'en faut à un idiot pour dire qu'il a raison, ce qu'il était depuis toujours, un membre du troupeau. Nous étions beaux, mais inutiles, des ambitieux incandescents, mais futiles. Une possibilité, pour trop de possibles.

A vingt ans on n'est rien d'autre qu'un projet aléatoire, un train sans rail, un navire ignorant l'existence des tempêtes.



– Quoi que…

– Ah !

– Un vain temps… vraiment ?

– Réfléchis

– Le doute m'enserre

– Il était temps !

– Comment ça ?

– Te souviens-tu de tes vingt ans ?

– Oui

– Et ?

– Peut-être pas un vain temps…

– Bien sûr que non pauvre con. Vingt ans, c'est l'âge des âges, imbécile sénile.



Quoi ? J'ai plus vingt ans ? Si, j'ai vingt ans. L'âge d'or. Et si j'ai vingt ans, là je dors, et laissez-moi tranquille, vous qui me jalousez, par nostalgie, certes, plus que par rage, mais quand même. Là je dors et je me lèverai quand bon me semblera, pour dévorer la vie pour un court moment qui me semblera long.

Vingt ans est l'âge où l'on ne craint pas ce qui nous nuit. L'âge où un jour vaut une nuit, et un soleil levant. A vingt ans on marche au bord du ravin, tant on sait qu'il ne menace pas, qu'il ne menace plus, qu'il menacera sûrement, mais seulement au temps d'après. A vingt ans on est devin, en rêves et en paroles. On pourrait avoir raison, mais on s'en passe très bien, de raison. Osez dire le contraire, vous qui en avez une.

A vingt ans, on ne sait pas comment, mais on sait qu'on trouvera. Que l'on commence à peine, mais qu'on va quelque part. Et que même si un jour, on marquera le pas, on se retournera, fier de ce qu'on verra. A vingt ans on s'en fout, et on a bien raison. Et si l'on n'oublie pas qu'on est cerné de fous, on avance serein, tout droit vers l'horizon.

A l'âge où l'on devient, l'espace d'un instant, ce que l'on va rater, mais aussi réussir, on sait qu'on est vivant. On peut donc vivre, enfin.

