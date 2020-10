Léviathan









Où diable avait-elle déniché un nom si peu engageant ? Pour l’heure, le susnommé Léviathan terrorisait vraisemblablement des fourmis de feu dans le jardin.



Sur cette observation, je ne peux m’empêcher de sourire au souvenir de ma fille dénouant religieusement le nœud de la boîte perforée.



- Qu’est-ce que c’est ? Un artichaut ? Oh, ça bouge !



Deux décennies après son émergence, La Grande Pandémie imprégnait toujours d’actualité. Même si des vaccins l’éclipsaient de temps à autre, elle re-surgissait invariablement plus imprévisible, plus forte, plus létale, fauchant encore et encore, arasant des vies, réassignant des destins, redéfinissant les cartes du monde, annihilant tout espoir.



- Cet artichaut va te changer la vie. Ce sera ton golden passeport, ton talisman. Joyeux Anniversaire ! »



Tereva était née avec La Grande Pandémie, avait grandi dans son ombre menaçante.



- Trouve-lui un nom bien seyant car dorénavant il t’accompagnera partout. Grâce à lui une nouvelle vie s’offre à toi, la vie que tu mérites.



Nous lui racontions des histoires du monde d’avant : les fêtes de familles, les embrassades, les grandes tablées, les voyages, la foule… Dans ses dessins d’enfant, elle parvenait habilement à s’approprier ces scènes mythiques. Difficile toutefois pour elle de figurer ses papis et mamies emportés précocement. Parce que les personnes de plus de cinquante ans se résumaient à une minorité invisible, les dernières générations d’enfants assimilaient en théorie seulement le concept de grands-parents.



Ce jour mémorable de célébration, elle avait cueilli avec délicatesse l’artichaut dans sa petite boîte. Visiblement apeuré et aveuglé par la lumière, l’animal se compacta docilement en spirale pour tenir confortablement dans la paume de sa main. Réalisait-elle déjà à cet instant tout le potentiel de cette petite chose ? Peut-on soupeser la liberté ?



Ironiquement, le salut était venu de là où tout avait probablement commencé. Court sur patte, amateur d’insectes que lampait agilement une langue démesurée, ce qui ressemblait en effet à première vue à un curieux artichaut, était le fruit, et non le légume, d’une recherche scientifique sortie des sentiers battus.



- Il a été créé selon ton profil immunitaire. Prends en soin comme de la prunelle de tes yeux.



Il y a quelques années la stratégie de lutte face à La Grande Pandémie s’était orientée vers la conception d’un leurre biologique. Contre toute attente, la stratégie avait payé. Après d’innombrables essais déroutants, les premiers prototypes démontraient leur efficacité. L’espoir reposait sur les quatre pattes d’un trans-animal à écailles. La reconstruction du monde d’après s’amorçait lentement mais sûrement. A effet immédiat, l’heureuse propriétaire bénéficiait d’un avant-goût de ce nouveau monde.



- Oui, c’est bien ce que tu crois : c’est ton pangolin-sentinelle.

