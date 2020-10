À l’aube de mes 20 ans







La nuit de mes 19 ans et au 364 ème jour, je me souviens qu’à moins d’une heure de mon réveil, j’étais entre le sommeil et l’éveil et l’écran noir de mes yeux fermés laissait la place à une scène dont j’étais scrutateur : Moi, au milieu d’une foule qui me regardait attentivement comme un chat observe la souris qui va sortir de son trou, j’étais accompagné de mon coeur habillé d’une robe d’avocat face à ma conscience vêtue d’un rouge Procureur :



« Hum, hum, votre Honneur,



Avoir 20 ans, de prêt ou de loin, ça a l’air bien,



à voir, 20 ans et toutes ses dents, c’est un miracle,



avoir 20 ans, ça fait 730 jours pour jour qu’il a le droit de dire « NON », enfin, en théorie,



à voir, 20 ans, c’est caresser le temps, pardon c’est déjà pris,



avoir, 20 ans c’est comme le boxeur qui rentre sur le ring, ça va cogner,



à voir, 20 ans, c’est bye bye les boutons, enfin pas pour tous, hein !



avoir, 20 ans c’est comme un tronçon de rails et en avant,



à voir 20 ans, « c’est circulez y a rien à voir », tout est à faire, c’est la galère de la formule « expérience exigée »,



avoir 20 ans, c’est beau, c’est lisse, c’est comme une statue de marbre et pourtant ça bouge, ça gigote dans tous les sens,



à voir, 20 ans, quelle énergie, c’est le noir de la nuit que l’on transforme en nuit blanche, c’est moins je dors, plus je vis.



Voilà votre honneur ! Mon client a 20 ans c’est pas un crime, accordez lui votre clémence et donnez lui la liberté, celle du regard, celle de la confiance,



Le Procureur en toute conscience, regarda de tout coeur l’avocat :



« Maître,



avoir 20 ans, c’est l’insouciance et c’est dangereux,



à voir, 20 ans, c’est ressembler à rien ou pas grand-chose,



avoir 20 ans, c’est une coquille vide sans nacre,



à voir, 20 ans, ça sait tout mais ça ne fait rien,



avoir 20 ans, c’est de l’argent de poche déguisé en compte bancaire,



à voir, 20 ans, c’est l’espoir avorté des parents de souffler un peu,



L’affaire était mal engagée, le procureur avait l’air d’avoir une dent contre les « 20 ans »…. c’est mieux que toutes,



La parole est à l’accusé :



« hum, hum, votre honneur,



demain j’ai 20 ans et le futur me tend les bras,



demain j’ai 20 ans et je perçois la lueur dans ce brouhaha,



demain j’ai 20 ans et déjà l’on m’attend au tournant,



demain, j’ai 20 ans et mes poumons se gonflent pour aller chercher toute l’oxygène dont j’ai envie,



demain, j’ai 20 ans mais je suis encore un enfant, je le sais, je le sens,



Alors voilà, je vous parle, comme le coeur parle au cerveau, souvenez vous de vos 20 ans, regardez avec tendresse vos peurs, vos doutes, votre espoir, accordez moi votre clémence, celle dont on a besoin à mon âge .. »



TOC, TOC, TOC, juste après le coup de marteau la sentence était prononcée, et le procureur clama :



« C’est Nous, tu dors ? La porte de ma chambre s’ouvrit et ceux qui comptaient pour moi clamèrent : « JOYEUX ANNIVERSAIRE ! »

ça y est, j’ai 20 ans et …. déjà 1 minute, allez debout et …

