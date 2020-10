20 ans au moins





« Tu verras, il faudra patienter au moins 20 ans avant d'être réunis tous les deux ». « Tu crois vraiment que ce sera aussi long » lui rétorque l'ami de toujours. Ils sont incapables de mettre une date sur leur complicité ancestrale, 30 ans voire plus et ils sont là, stoïques, bravant l'humidité, à se contempler, à s'admirer, à se supporter, et aussi à se chamailler comme ces vieux couples qui, au fil du temps, ne font plus qu'un. « Dis, tu te souviens, au début, nous n'étions qu'une goutte d'eau dans un océan et puis, nous avons pris de l'assurance, nous nous sommes affirmés jusqu'à devenir ces deux merveilles, enfin je répète ce que j'entends » . « Chut, écoute, je crois que la quiétude est finie, on va encore devoir subir toute cette marée humaine » . Dehors, des cars se frayent un chemin sur l'immense parking, vomissant des centaines de touristes, l'appareil photo en bandoulière, prêt à faire feu. Plus loin, une maîtresse d'école tente tant bien que mal de canaliser ses chenapans, ils courent, hurlent alors qu'elle aimerait qu'ils se mettent en colonnes, entreprise qui s’avéra illusoire. « Vivement ce soir, toi et moi enfin seuls ou presque, nous serons à nouveau le roi et la reine de ce sanctuaire, beautés parmi toutes ces beautés, ce sera à nouveau la fête, rien que nous ». « Je ne veux pas être rabat-joie, mais je te rappelle que ce sera de courte durée, car demain, tout ce chambardement recommencera » lui répond son double. « C'est toujours pareil avec toi, ce côté pessimiste m'exaspère, tiens, tu vas encore me dire que pour moi, c'est plus facile car je n'ai qu'à laisser faire la nature, la loi de l’apesanteur alors que toi, tu dois sans cesse t'élever toujours plus haut », s'emporte-t-il. « Tiens regarde,le spectacle commence, ils viennent d'allumer les projecteurs, c'est vrai que c'est sublime surtout avec ces reflets dansant sur la rivière » . « Franchement tu arrives à t'extasier encore de ce cérémonial que nous subissons depuis des décennies ». Lentement une barque approche, elle glisse, discrète, ne pas troubler ce silence de cathédrale, puis une autre et enfin la dernière, bien moins respectueuse. Elle transporte les écoliers qui sont au comble de l'excitation. Il faut l'intervention du guide pour ramener un semblant de calme. Cinq minutes plus tard, tous entourent le guide sur le petit quai en bois. « Nous nous trouvons actuellement à 70 mètres sous terre et vous avez le privilège d'admirer la reine des grottes. Contemplez la majesté des stalactites alors justement les enfants ….» « et voilà, à chaque fois c'est la même chose, pour vous rappelez sachez que stalactite « T » comme tomber et « M » comme monter, il me fatigue », chuchote la stalactite. « Autre chose d'après nos calculs ils devraient se rejoindre dans au moins 20 ans et formeront ainsi une nouvelle colonne comme celle érigée derrière ». « Tu vois, 20 ans, j'avais raison », chuchote-t-il, tandis que pouffe de rire la colonne désignée. Patrick Le Baron