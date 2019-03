Convocation AGO-AGE SOP Manu 2019

L'association Société Ornithologique de Polynésie - Manu organise son assemblée générale le 16 mars. Voici la convocation :



Très chers membres,



Le samedi 16 mars 2019, la Société d’Ornithologie de Polynésie « Manu » tiendra son Assemblée Générale Ordinaire annuelle, laquelle sera suivie d’une Assemblée Générale Extraordinaire.



Ces assemblées se dérouleront dans la Salle de l’extension à la mairie de Punaauia de 13h30 à 17h30.



Nous vous espérons nombreux pour cette rencontre importante qui fera le point des programmes de conservation de la SOP en 2017 et 2018.



Si vous ne pouvez pas être présent le jour de l’Assemblée générale, vous pouvez vous faire représenter en nous adressant le pouvoir ci-joint dûment renseigné.



Si ces réunions ne pouvaient se tenir en raison de l’absence de quorum, elles seraient reportées au samedi 23 mars 2019 avec le même ordre du jour, au même lieu (sauf contrordre) et mêmes heures.



Un petit cocktail clôturera la réunion, comme de bien entendu !



Nous vous adressons nos plus amicales salutations et restons à votre disposition pour toute information complémentaire.



Merci à tous pour votre précieux soutien.



Monique et Maya



Secrétariat SOP