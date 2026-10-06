

Yvonnick Raffin, nouveau maire de Pirae

Tahiti, le 19 octobre 2026 - Forcé par la loi sur le non-cumul des mandats, Édouard Fritch a passé la main ce lundi à Yvonnick Raffin pour conduire la destinée de Pirae dans un conseil municipal sobre où l’ancien président du Pays s’est effacé.



De l’émotion, forcément, pour Édouard Fritch ce lundi au moment de passer la main à son poulain à la mairie de Pirae. Peut-être s’est-il alors souvenu de cette même passation il y a quelques années quand Gaston Flosse lui remettait l’écharpe de maire.



Aujourd’hui sénateur, l’ancien président du Pays ne pouvait conserver sa place à la mairie. Yvonnick Raffin devait lui succéder, ce qui a été fait, sans problème contrairement aux rumeurs qui le plaçait en porte-à-faux vis-à-vis de ses colistiers. On le disait froid, technicien. Il a répondu ce lundi que cette posture n’était qu’une façon pour lui de ne “jamais se satisfaire du travail mené”.



Mais ce sont surtout les mots d’Édouard Fritch qui étaient attendus. Ce dernier a évoqué son avenir politique sans guère d’ambiguïté. “Je ne peux plus être maire, ni président du Pays, ni président de l’assemblée de la Polynésie française”, a-t-il lancé au public venu nombreux lundi soir à la mairie de Pirae. Une phrase courte, perdue dans son discours, mais qui vient confirmer que même s’il devait conduire la liste Tapura aux prochaines territoriales, en cas de victoire de cette dernière, il ne serait pas président du Pays.



“J’aurais pu rester maire, c’était plus facile”, a confié Édouard Fritch. “Ce n’est pas l’histoire que je voyais pour moi-même. Je suis content d’être utile à nouveau pour mon pays. (…) Il y a un moment où les hommes politiques doivent libérer la place aux nouveaux.”



Attendu sur les plateaux de télé juste après le conseil municipal, Édouard Fritch ne sera même pas resté pour partager un verre de l’amitié avec l’assistance. Déjà une façon pour lui de s’effacer pour mieux laisser la lumière sur le nouveau tāvana de Pirae, Yvonnick Raffin.

Yvonnick Raffin, nouveau maire de Pirae : “Capitaliser ce qui a été mis en place” Votre élection était jouée par avance avec votre désignation par Édouard Fritch…

“Effectivement, même si on pense que les dés sont jetés, si j'avais une définition, c'est avec beaucoup d’humilité que je prends ce rôle.”



Vous avez fixé le cap un petit peu dans votre discours.

“Alors les priorités, d'abord, c'est de poursuivre l'action menée par Édouard Fritch et l'ancienne mandature. Et puis poursuivre les travaux et mener à terme les travaux qui ont démarré il y a dix ans maintenant. Cette fin de semaine, nous allons sélectionner les candidats qui vont nous accompagner dans ce développement économique pour les cinq prochaines années en termes de construction. Alors juste pour rappel, nous aurons notre centre-ville et puis surtout un développement économique de toute la plaine qui sera porté essentiellement par le privé.”



Et tout cela en respectant la loi, vous avez bien appuyé ce point-là ?

“Oui, effectivement, en respectant la loi parce que là, on est dans des domaines de développement économique et de la compétence du Pays. Mais avec le 43-2 dont vous avez tous entendu parler, maintenant les communes ont la possibilité d'exercer cette compétence aux côtés du Pays qui détient toujours cette compétence in fine. Mais maintenant, ça nous permet effectivement de faire des choses de manière officielle.”



Que répondez-vous à ceux qui disent qu'une mairie, ça se conquiert et ça ne se donne pas comme ça ?

“Oui, effectivement, une mairie se conquiert et ça ne se donne pas comme ça. Après, je ne considère pas que cette mairie ait été donnée comme ça. On s'est battus, on a travaillé ensemble avec Édouard Fritch et le conseil municipal maintenant depuis deux mandatures, c'est la troisième mandature. Et tout ce qui se construit aujourd’hui, se construit, s'est construit, et se construira avec toute l'équipe en place aujourd'hui. Donc, après, on verra pour la suite, mais en tout cas, moi, mon objectif, comme je disais, maintenant, c'est de capitaliser ce qui a été mis en place depuis dix ans, concrétiser ce travail et puis aller de l’avant.”



Le nouveau conseil municipal Maire : Yvonnick Raffin

1re adjointe : Lorraine Hunter

2e adjoint : Ariitea Bernadino

3e adjointe : Élianne Lechner

4e adjoint : Teiki Dubois

5e adjointe : Yvannah Pomare Tixier

6e adjoint : Milton Paraue

7e adjointe : Christiane Teniaro

8e adjoint : Charles Reichart

9e adjointe : Tiare Trompette (qui remplace Teddy Teng)



Rédigé par Bertrand Prévost le Lundi 19 Octobre 2026 à 21:04 | Lu 242 fois



