Vol, violence et chantage sur fond d’ice

PAPEETE, le 13 septembre 2019 - Cinq individus, soupçonnés de tentative de chantage, de vol avec violence et de cambriolage ont été interpellés mercredi par les enquêteurs de la Brigade de recherches (BR) de Faa’a. Au terme de deux jours en garde à vue, ils ont été déférés vendredi devant le procureur de la République et seront jugés lundi en comparution immédiate.



Quatre hommes et une femme ont été interpellés mercredi et placés en garde à vue dans les locaux de la Brigade de recherches (BR) de Faa’a. Ces arrestations font suite à une plainte déposée par un homme en août dernier.



Le plaignant avait alors expliqué aux enquêteurs qu’il avait reçu l’appel de plusieurs hommes le menaçant de diffuser des photos à caractère compromettant s’il n’acceptait pas de leur remettre une somme d’argent. La victime ayant refusé de se soumettre à cette tentative d’extorsion, les maitres-chanteurs s’étaient rendus à son domicile à Hitia'a afin de le faire craquer et l’avaient frappé. Ils avaient également cambriolé la maison en s’emparant d’argent en numéraire.