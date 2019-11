Voitures, utilitaires et mobiliers à saisir

Quelques biens atypiques seront mis en vente, du 3 au 5 décembre prochain, lors des enchères organisées par la Direction générale des finances publiques sur site, à la direction de l’aviation civile, à la caserne de gendarmerie de Faa’a et à la Direction du commissariat d’Outre-mer, à Sainte-Amélie.On note par exemple cette remorque Trouillet "flambant neuve" importée en Polynésie par le Régiment du service militaire adapté (RSMA) pour le besoin des épreuves du permis poids lourds et jamais utilisée en raison d’un système de fixation inadapté au camion du régiment. L’équipement devrait mobiliser l’attention de professionnels locaux du transport, avec une bonne affaire en perspective.Autre bien insolite mis aux enchères parmi les 56 lots constitués au service de l’aviation civile, jeudi 5 décembre : le camion de sapeurs-pompiers de l’aérodrome de Rangiroa. Le service d’Etat cède également une nacelle Niftylift et deux tracteurs Massey Ferguson.La dernière journée de cette vente exceptionnelle aura lieu vendredi 5 décembre à la Direction du commissariat d’Outre-mer, vallée de Sainte-Amélie à Papeete. Ce jour-là, 13 véhicules citadins ou utilitaires et une vingtaine de scooters seront vendus aux plus offrants.Plusieurs lots de mobiliers sont aussi issus de la rénovation complète des logements des agents de l’aviation civile.Les deux dernières ventes aux enchères organisées par des services de l’Etat s’étaient déroulées en mars et septembre de cette année.Comme d'habitude lors de ces ventes, les biens seront proposés en l'état. Ils ne seront ni repris ni échangés, et devront être emportés le jour même. Soyez vigilants sur le choix des voitures. Si certaines seront aptes à repartir en roulant avec une simple recharge de la batterie, d'autres peuvent nécessiter de lourdes réparations. Profitez donc de l'heure précédant les enchères pour venir examiner les lots avec un expert. Comme pour toutes les enchères publiques, il faudra vous munir d'une pièce d'identité avec photo. Il vous faudra aussi un chéquier pour tout paiement au-delà des 119 000 francs. Autre particularité à prendre en compte : le prix qui sera finalement payé sera celui de l'enchère gagnante majoré de 16% de taxes. Prévoyez donc une calculatrice pour ne pas dépasser votre budget.