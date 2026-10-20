Violences en France : couvre-feux reconduits et dispositif policier "massif" pour les prochaines manifestations

Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, a reconnu des "défaillances" dans la gestion des protestations. Les groupes politiques de l'Assemblée nationale se sont accordés sur une commission d'enquête sur les violences, mais aussi sur le dispositif de maintien de l'ordre déployé.



Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez avait proposé sa démission dimanche et fait son mea culpa le lendemain, en reconnaissant une "perte de contrôle" dans certaines villes, démission qu'Emmanuel Macron a refusée.



Les images d'affrontements et de bâtiments publics incendiés ou vandalisés ont fait le tour du monde, poussant des pays comme les États-Unis, la Chine ou l'Allemagne à donner des conseils de prudence à leurs ressortissants en France.



Concernant l'incendie samedi de la mairie de Limoges (centre-ouest), un homme, fiché comme "susceptible de porter atteinte à la sûreté de l'État" et connu pour son appartenance à l'ultragauche, a été interpellé mardi. La Sous-direction anti-terroriste de la police a été saisie.



Si la réponse pénale aux violences n'est pas "extrêmement ferme", alors "les commerçants et les habitants feront justice eux-mêmes", a estimé le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, faisant état de près de 150 incarcérations et plus de 800 personnes déférées en justice.



Avec la candidate du Rassemblement national (RN, extrême droite) Marine Le Pen largement en tête des sondages pour la présidentielle, la crise devient de plus en plus politique.



Le RN dénonce "l'impuissance" du gouvernement et accuse La France insoumise (LFI, gauche radicale) de vouloir provoquer "une guerre civile". Le président du Sénat, deuxième personnage de l'État, Gérard Larcher (droite), a même estimé que la question de l'interdiction de LFI pouvait être "posée".



Le Premier ministre a de son côté accusé le "mouvement de l'ultragauche" de vouloir semer "un désordre profond" et "même remettre en cause le calendrier de l'élection présidentielle et la tenue de l'élection présidentielle".



Le candidat de LFI, Jean-Luc Mélenchon, s'est défendu, affirmant que son parti ne "dirige pas le mouvement populaire, (qui) se dirige lui-même" et a dénoncé "l'incompétence dans la technique du maintien de l'ordre" de la part du gouvernement.