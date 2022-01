Vigilance rouge pour les fortes pluies de la Société

SITUATION GENERALE SUR LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Un temps très perturbé intéresse actuellement la Société. Une nouvelle dégradation du temps est attendue cette nuit, occasionnant d'importants cumuls de pluie, du vent soutenu et une mer forte.



ILES DU VENT

Phénomènes Météorologiques : FORTES PLUIES

Zones concernées :

Maintien de suivi pour les zones : IDV

Situation et évolutions prévues : Malgré une légère baisse de l'activité pluvieuse enregistrée jeudi, de forts cumuls de précipitation ont touché l'île de Tahiti ces dernières 24 heures. Ainsi, entre mercredi après-midi et jeudi après-midi, on relève près de 260mm de cumuls de pluie (260L/m²) sur Mahina, autour de 200mm (200L/m²) sur Hitia'a et Tautira et autour de 160mm (160L/m²) vers Afaahiti et sur la Fautaua.

Ce temps très perturbé se maintient sur l'archipel avec un regain d'intensité pluvieuse attendu pour cette nuit. Il peut alors s'accompagner de rafales dépassant les 80 kilomètres/heure sous grains. Ce type de temps intéresse les Iles du Vent jusqu'à vendredi soir au moins.



ILES SOUS LE VENT

Phénomènes Météorologiques : FORTES PLUIES



Zones concernées :

Maintien de suivi pour les zones : ISLV et Mopelia

Situation et évolutions prévues : Malgré une légère baisse de l'activité pluvieuse enregistrée dans la nuit de mercredi à jeudi, de forts cumuls de précipitation ont touché les Iles Sous le Vent ces dernières 24 heures, avec par exemple, plus de 130mm de cumuls de pluies (130L/m²) relevés sur Bora-Bora.

Ce temps très perturbé se maintient sur l'archipel avec une poursuite de l'activité pluvieuse. Il s'accompagne en soirée d'un renforcement des vents de Nord-Ouest avec des rafales de l'ordre de 100 kilomètres/heure. Ce temps perturbé se maintient jusqu'à vendredi matin au moins.





DÉFINITION DES COULEURS



VERT = Pas de vigilance particulière. Attention, cela n'est pas synonyme de beau temps : il peut y avoir, par exemple, des pluies modérées ou une mer agitée sans que les niveaux de vigilance ne soient atteints.



JAUNE = Soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (ex: temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l'évolution météorologique.



ORANGE = Soyez très vigilant, des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l'évolution météorologique et suivez les conseils précisés pour chaque phénomène sur le site www.meteo.pf et les consignes particulières éventuellement émises par le Haut-Commissariat.



ROUGE = Une vigilance absolue s'impose. Des phénomènes météorologiques dangereux d'intensité exceptionnelle sont prévus. Tenez-vous régulièrement au courant de l'évolution météorologique et conformez-vous scrupuleusement aux conseils précisés pour chaque phénomène sur le site www.meteo.pf et aux consignes particulières éventuellement émises par le Haut-Commissariat

Source: Météo-France Polynésie https://meteo.pf/fr/vigilance-meteo



