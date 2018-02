Vigilance orange sur les Iles du Vent

Papeete, le 4 février 2018 - PREVISIONS ETABLIES PAR METEO-FRANCE LE DIMANCHE 04 FéVRIER 2018 A 05h LOCALES





VIGILANCE METEOROLOGIQUE EN COURS : ORANGE pour les FORTES PLUIES sur la zone : Iles du Vent



JAUNE pour les FORTES PLUIES sur les zones : Iles sous le vent, Tuamotu Nord Ouest





ILES SOUS LE VENT :



Dimanche,alternance d'éclaircies et de passages nuageux jusqu'à dimanche soir, quelques averses ou grains isolés sont également attendus, principalement de Raiatea à Huahine. Un temps gris et pluvieux se généralise lundi avec quelques grains passagers.

Vent de Nord-Ouest faible à modéré, se renforçant lundi avec des rafales jusqu'à 70 kilomètres/heure.

Mer peu agitée devenant agitée. Petite houle longue de Sud-Sud-Ouest.



TAHITI ET MOOREA :



Un ciel couvert et un temps pluvieux persistent jusqu'à lundi soir. Des passages de grains et des épisodes pluvieux pouvant générer de forts cumuls de pluie sont attendus pour dimanche et lundi. Températures extrêmes prévues : 24 et 29 degrés Celsius.

Vent de Nord à Nord-Ouest modéré, se renforçant lundi, ainsi qu'aux passages de grains avec des rafales possibles jusqu'à 70 kilomètres/heure.

Mer peu agitée devenant agitée. Petite houle longue de Sud-Sud-Ouest.



MARQUISES :



Jusqu'à lundi soir le soleil est prépondérant, tandis que la nuit, des passages nuageux viennent occasionner quelques averses, principalement sur les versants Nord et Est.

Vent de Nord-Est modéré.

Mer agitée. Petite houle longue de secteur Sud.



TUAMOTU ET GAMBIER :



Sur la moitié Ouest des Tuamotu, ciel très nuageux et temps perturbé avec des passages d'averses et de grains. Sur la moitié Est des Tuamotu et aux Gambier, le soleil doit composer avec un fin voile d'altitude et quelques passages de nuages bas pouvant occasionner localement une averse.

Du Sud-Est Tuamotu aux Gambier, vent d'Est à Est-Nord-Est modéré. Ailleurs, vent de Nord à Nord-Est modérée se renforçant aux passages de grains. Pointes à 60/70 kilomètres/heure sous grains.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d'1 mètre à 1 mètre 50 s'amortissant lundi.



AUSTRALES :



Vers Rapa, le soleil est majoritaire. Au Nord, les éclaircies prédominent dimanche de Rimatara à Rurutu tandis qu'un ciel très nuageux avec quelques averses se maintient vers Tubuai et Raivavae. Généralisation au Nord lundi d'un temps gris et perturbé avec averses et grains passagers.

Vent d'Est modéré à Rapa. Au Nord, vent d'Est à Nord-Est modéré se renforçant à partir de dimanche soir pour devenir temporairement assez fort, pointes 70 kilomètres/heure.

Mer agitée. Petite houle longue de Sud-Sud-Ouest.





COMPLEMENT POUR LA PECHE ET LA NAVIGATION DE PLAISANCE DANS LE TRIANGLE TAHITI MAUPITI MANIHI :



Il n'y a pas d'avis de vent fort en cours ni prévu. Vent de Nord à Nord-Ouest 10/14 noeuds se renforçant 14/18 dès dimanche. Rafales à 30/35 noeuds prés des grains. Mer agitée. Petite houle longue de Sud-Sud-Ouest.